V domě pro tři rodiny žije 40 Romů. Je to vřed v obci, zlobí se starosta

Ve dvoupodlažním domě se šedo-žlutou fasádou je po ránu klid. Otevřeným oknem v přízemí vyhlíží skrze síť proti hmyzu ven zvědavé děti. V ústech mají dudlíky, v ruce telefon s puštěnou hudbou. „Dobře se nám tu bydlí. Jsme tu pět let a jsme tady moc spokojení,“ hlásí matka dětí, ale víc se už bavit nechce.

Tříbytový dům poblíž mostu v Boršově nad Vltavou obývá kolem čtyřiceti Romů, podobné je to i v budově bývalé restaurace na návsi. „Místní si začali stěžovat a tuší, že je to obchod s chudobou. Já nájemní smlouvy neznám, ale podobný model funguje na severu Čech. Nájemníci čerpají peníze od státu, ty ale míří rovnou k tomu, kdo prostory pronajímá,“ tvrdí starosta obce na Budějovicku Jan Zeman.

Nájemníci v objektu v místní části Poříčí podle něj žijí v nedostačujících podmínkách. Původní tři byty tam jsou rozdělené na devět jednotek bez odpovídajícího zázemí.

„Bohužel se to nikdy nepodařilo dát dohromady, takže tam jsou pravděpodobně jen tři záchody, a to je pro 40 lidí opravdu málo. Občané viděli, jak obyvatelé domu vylévají výkaly do řeky. Mají navíc minimum popelnic, protože je má zaplacené jenom jedna rodina, která tady zůstala nastálo. Když se má vyvážet odpad, tak ti ostatní noc předtím rozvážejí nevytříděné pytle všude po obci,“ líčí Zeman.

Dům v ulici Pod Skalou vlastní podnikatel ruského původu Andrey Kroo. Vůči všem starostovým tvrzením se silně ohrazuje. Stojí si za tím, že v domě bydlí pouze tři rodiny ve třech zařízených bytech a vše je naprosto legální.

„Nechápu spekulace ohledně obchodu s chudobou. Podmínky nájemních vztahů jsou zcela běžné. Pokud je myšlená podpora státu sociálně slabších občanů, tak v případě absence platné nájemní smlouvy či dalších potřebných dokladů, které se musejí při žádosti dokládat, by pak nájemci stejně nemohli žádat o dávky státní sociální podpory,“ brání se Kroo.

Dodává, že jeho byty mají dostatečné zázemí i stavební povolení. „Na místě byly doposud zjištěné tři byty, tak jak je zapsané v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit, že v době od poslední kontroly stavby byly provedené stavební úpravy za účelem zvýšení jejich počtu. Stavební úřad proto provede bezodkladně opakovanou kontrolní prohlídku stavby,“ uvádí vedoucí budějovického odboru Blanka Martiniová.

Klid pro místní je pryč

První nájemníci se do domu u mostu nastěhovali před šesti lety. „Ti se sem přihlásili, ale dávno už tu nebydlí. Na obec nám už jen chodí obálky s modrým pruhem. Nájemci tam rotují po třech měsících, pak se přesunou jinam,“ pokračuje Zeman. Teď se bojí toho, že stejný scénář nastane i v bývalém hostinci U Brejžků, kam se desítky Romů nově nastěhovaly v sobotu.

„Sousedíme s nimi dvorem, takže máme po klidu. Slyšíme ustavičný řev dětí a jejich okřikování. Předtím tam bylo ticho. Ti odnaproti jsou větší problém. S manželem ráno vstáváme ve čtyři hodiny. Když tam dlouho do noci halekají, tak se moc nevyspíme. Řešila jsem to i přes policii, aby tam udělali pořádek,“ říká Vlasta Ondřichová.

Zrušený penzion koupil v roce 2012 nový vlastník Jan Jarošík, který prostory do loňska pronajímal stálým zájemcům. „Pronajal jsem to teď pražské firmě Southgate, která by tam měla mít své zaměstnance. Další informace k nájemníkům nemám. Pro 40 lidí tam ale není místo, jsou tam čtyři byty,“ tvrdí.

Vedení obce situaci řeší se státní správou včetně odboru životního prostředí, s jehož zástupci má naplánovanou schůzku v polovině srpna. „U nás je to absolutně nezvyklé, protože Boršov se vyznačuje tím, že tu jsou dobře situovaní občané. Tohle je vřed, který je problematický,“ vnímá starosta, který má příští týden domluvenou schůzku s Krooem.