Firma zničila vzácný biotop, dostala pokutu 1,3 koruny za metr čtvereční

Oblast o rozloze 7,5 hektarů byla původně určena k rekultivaci, od roku 2011 samovolně zarůstala vegetací. Postupně se tam usídlily chráněné druhy žab, koroptví či plazů.



Společnost Akupi podle inspektorů v roce 2019 provedla u Letů terénní úpravy, při kterých z místa odstranila veškerou vegetaci. Následkem toho uhynuly všechny chráněné druhy, které biotop obývaly. „Zde zjištění živočichové jsou na seznamu zvláště chráněných druhů především proto, že v krajině ubývá podobných lokalit, které jim poskytují vhodné prostředí pro rozmnožování a shánění potravy,“ vysvětlil ředitel českobudějovické inspekce Vladimír Jiráček.

„Hodnota takto vytvořeného biotopu spočívá zejména v jeho vzácnosti v krajině, kde v dnešní době v drtivé většině převládají plochy zastavěné a intenzivně zemědělsky, nebo lesnicky obhospodařované,“ přidal Jiráček.

Akupi se proti rozhodnutí inspekce odvolalo. Ministerstvo životního prostředí však žádost zamítlo a pokuta 100 tisíc korun tak v březnu nabyla právní moci. „Obecně se pokuta stanovuje na základě platné legislativy, u příslušného paragrafu stojí finanční rozsah, který je možné využít,“ okomentoval určení výše pokuty zástupce ředitele inspekce Luděk Schreiber s tím, že rozhoduje samotná kontrola na místě a také polehčující či přitěžující okolnosti.

Podle informací MF DNES měla být původní výše pokuty jeden milion korun. Nakonec ale došlo na její snížení. Firma tvrdí, že postupovala podle platného plánu rekultivace v této lokalitě.

„Měl by se tam navézt inertní materiál, jako jsou zemina, kámen, cihly či beton, čímž se má prostor rekultivovat. Tento materiál bude na základě platných zkoušek nezávadný. Když se to podaří, bude tam do 10 let znovu zeleň,“ reagoval prokurista firmy Patrik Pilát.