Majitelka musela zrušit chov šelem, táborské zoo darovala vzácného bílého lva

Přepravní hnědá bedna přiléhá k budově, otevřou se dvířka, ale Gandalf je nedůvěřivý. Zůstává dál uvnitř. „Pojď Gandí, neboj,“ je slyšet hlas bývalé majitelky kočkovitých šelem Ivy Lapkové Zelinové.

Pak už lev vběhne dovnitř a je slyšet jen jeho řev. To Aisha vstoupila do nového domova v táborské zoo na první pokus.

„Gandalf je trošku nervózní. To víte, je to chlap. Ale i on si zvykne,“ ujišťuje Lapková.

Vzácného bílého lva a lvici, jejíž zbarvení je běžné, přivezli do zoo ze zrušeného soukromého chovu. „Žiju na samotě, kde jsem začala s chovem rysů, pak jsem přidala pumy a lvy. Jenže v průběhu let se změnil zákon, a já jsem nemohla získat stavební povolení na výběhy v lese. Všechno jsem měla jen na ohlášku,“ vypráví Lapková.

Chovatelce pak pomohl ředitel Zoo Tábor Evžen Korec. Šelmy mu darovala a on pro ně nechal vybudovat prostorný výběh. Gandalf je vzácný bílý jihoafrický lev, který se narodil před šesti lety v Nizozemsku. Lvice pochází z Česka a je to sedmiletá samice lva pustinného.

Ve čtvrtek po poledni zůstali v ubikaci, ale když návštěvníci o víkendu zavítají do zoo, je šance, že je uvidí. „Lvi jsou teplomilné šelmy, takže nemají moc rádi zimu, ale my si myslíme, že o víkendu ven vyjdou, protože budou chtít prozkoumat nový výběh,“ naznačil ošetřovatel velkých šelem Martin Ondruch.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo získat takhle mimořádné zvíře. Bílé zbarvení Gandalfa není způsobené albinismem, ale extrémně vzácnou genetickou mutací zvanou leucismus. Bílí lvi žijí ve volné přírodě jen výjimečně a pouze na jediném místě na světě – v oblasti Timbavati sousedící s Krugerovým národním parkem v Jihoafrické republice,“ vysvětlil ředitel zoo Korec a dodal, že podle organizace Global White Lion Protection Trust jich ve volné přírodě žije méně než dvacet.

„O něco větší počet bychom jich nalezli v různých světových zoologických zahradách, ke kterým teď patří i ta naše,“ dodal.

Poprvé ho vyfotili až v 70. letech

Africké domorodé kmeny bílé lvy po staletí považují za hvězdné bytosti, které jsou darem od bohů. Věří, že jim mají zajistit mír a prosperitu. Vědci v jejich skutečnou existenci dlouho nevěřili a považovali je jen za součást legend afrických domorodců.

První popsané pozorování bílého lva pochází až z roku 1938, dlouho však bylo zpochybňováno. Poprvé vyfocen byl dokonce až v sedmdesátých letech minulého století.

„Vědci jejich extrémní vzácnost nejprve vysvětlovali tím, že jsou vůči běžně zbarveným lvům v nevýhodě. Teprve nedávno se ukázalo, že opak je pravdou, protože ve světlých písčitých oblastech jižní Afriky jsou maskovaní mnohem lépe. Ani to je ale neuchránilo od smutného osudu mnoha jiných živočišných druhů. Kvůli jejich výjimečnosti se na ně zaměřili pytláci toužící po mimořádné trofeji,“ uvedl Korec.

Od roku 1994 tak nebyl ve volné přírodě spatřený ani jeden bílý lev, a byli tak považováni za ve volné přírodě vyhynulé. To se změnilo až po zahájení jejich návratu do přírody v roce 2004, první bílá lvíčata se díky tomu v rezervaci Timbavati narodila už o dva roky později.

„V roce 2014 se poprvé objevila také v sousedním Krugerově národním parku. Přesto stále žije více bílých lvů v zoologických zahradách než ve volné přírodě,“ doplnil Korec a připomněl, že bílý lev je i symbolem českého nejvyššího státního vyznamenání.