Ředitelka: Z pořádání majálesu studenti čerpají zkušenosti na celý život

Studentský festival majáles se do českobudějovických ulic vrátí již po devatenácté. Letošní termín má od 22. do 27. května. Tradiční akce v minulých letech přilákala až 15 tisíc návštěvníků. O zajímavých částech letošního ročníku i přípravách hovoří Bianka Machová, ředitelka Budějovického Majálesu, která prvním rokem studuje obor mediální studia v Praze.

V jaké fázi se příprava majálesu nachází?

Ve finální. Už máme vyřešené všechny body programu, teď už to jen synchronizovat s produkcí. To vždy odkryje pár věcí, na které jsme zapomněli, nebo ještě nejsou dokončené. Program na náměstí nám zkřížila bohoslužba, plánované „loďokino“ uspořádat nepůjde.

Má letošní ročník festivalu nějaké jednotící téma?

Ne. Minulý rok to byl les. Naše grafika bude výrazně odkazovat na řeku, která je pro Budějovice příznačná. Mělo by to jít ruku v ruce s kandidaturou na hlavní město evropské kultury, kde se s motivem vody výrazně pracuje.

Na co speciálního byste chtěla návštěvníky pozvat?

Určitě do autokina. Letos budeme promítat český film Chvilky. Oblíbený je páteční open air nebo také koncert Tea Sofii, která má unikátní hlas. Chystáme i módní přehlídky nebo travesti show. Tento rok máme také zajímavý divadelní program. Není to jen o představeních, pořádáme i spoustu workshopů a bude možné podívat se třeba na kostýmovou zkoušku.

Vybrané akce

z majálesu Představení králů 22. 5.

Slam poetry 23. 5.

Tea Sofia (koncert) 23. 5.

Kul.turistická kancelář 23. 5.

Divadelní workshopy 24. 5.

Autokino: Chvilky 25. 5.

Maryša: Příběh vraha 25. 5.

Skate contest 25. 5.

Golden Cats (Travesti show) 25. 5.

Street fashion show 26. 5.

Skywalker (koncert) 27. 5.

Majálesový průvod 27. 5.

Kompletní program na www.budejovickymajales.cz

Majáles je známý jako studenský festival. Co všechno v něm mají studenti na starost?

Vlastně úplně všechno. Studenti se o něj starají kompletně. Vybíráme datum akce, rezervujeme prostory i účinkující, děláme dramaturgii programu, marketing, sháníme finance a komunikujeme s městem.

Kolik lidí se o to všechno stará?

V týmu je nás osmdesát a z většiny jsou to středoškoláci. Vysokoškoláků je v týmu jen pár a jsou to převážně lidé, kteří organizovali majáles dříve a teď ostatním poskytují cenné rady. Tým pak doplňuje asi ještě sto dobrovolníků.

Zní to jako hodně práce. Jak se to dá kombinovat se studiem?

Občas to jde opravdu těžko. Hlavně když se to kříží s maturitou nebo termínem přijímaček. Festival se začíná plánovat na přelomu září a října a většinou to obnáší několik schůzek denně. Nejtěžší na tom všem ale je komunikovat v tak velkém počtu lidí. Z toho šumu pak občas pramení různé nesrovnalosti.

Jak se k vašemu festivalu staví představitelé města?

V tom máme velké štěstí. Město nás podporuje finančně i jinými způsoby. Letos nám nabídli, že kdykoliv se bude něco komplikovat nebo budeme mít pocit, že něco nevychází, pomohou nám. Toho si moc vážíme. Většina majálesů takovou podporu od města nemá.

Jaké další podporovatele máte?

Jihočeský kraj nám finančně pomáhá. Vstřícní jsou k nám i účinkující, kteří nemají problém snížit své požadavky. Nejvíce si ceníme menších příspěvků od soukromých osob a firem. Často jsou to rodiče dětí, kteří majálesem prošli, a oni tak vědí, kolik užitečných věcí a zážitků to jejich dítěti dalo. Možnost pak chtějí poskytnout i ostatním.

Co majáles studentům přináší?

Majáles dá mladým lidem příležitost dostat se k věcem, které by si jinak jen těžko zkusili v tak nízkém věku. Třeba řešit učetnictví, před radou města obhajovat, proč bychom potřebovali tolik peněz, nebo se zabývat stanovami spolku a jinou administrativou. Zároveň si myslím, že pak člověk ztrácí naivitu. V 18 letech neřeší, kde se může opít, kam do kina a co dělat večer, ale to, že vypadl nějaký sponzor a je potřeba rychle sehnat 40 tisíc jinde.

Je tedy majáles zkouškou dospělosti?

Ne tak docela. Ale určitě je to obrovský vhled do skutečného světa. Je to stupeň mezi realitou a stále dětským a snovým pohledem na svět. My se nemusíme starat o počet návštěvníků, jsme volně přístupný festival, čili na tom nemůžeme prodělat. Nicméně je to opravdu obrovská zkušenost, ze které studenti mohou čerpat v budoucím zaměstnání i v soukromém životě.

To ale běžní návštěvníci nevnímají. Co má festival přinést jim?

Festival má několik rovin. Jednou je určitě zábava, další vzdělání. Poslední rovinou, a za mě tou nejdůležitější, je možnost představit naši generaci okolí. Když vymýšlíme program, nejde nám o to, co je trendy. Snažíme se lidem ukázat to, co baví nás a co má potenciál.

Majáles je spjatý i s volbou krále. Kolik máte letos kandidátů?

Do soutěže se letos přihlásilo 11 škol. Každá může nominovat jednoho kandidáta, většinou to bývají kluci, ale letos soutěží i jedna dívka. Kandidáty čekají výzvy, do finále pak postupují tři nejaktivnější.

O jaké výzvy se jedná?

Většinou jsou to maličkosti. Soutěžící se musí vyfotit pod třešní, upéct koláč pro ředitele nebo rozezpívat MHD. Při festivalu pak pořádáme studentské jamování a letos budou kandidáti soutěžit v bitvě dýdžejů. Vše vrcholí královskou hrou, kde se utkají poslední finalisté. Soutěží se před studenty zúčastněných škol a atmosféra bývá až vypjatá.