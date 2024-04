Tábor bojuje proti agresivní mládeži, strážníky přivolá speciální tlačítko

Tlačítko, které mohou lidé použít 24 hodin denně, se nachází v přízemních prostorách restaurace Černá perla, kde městská policie pořádá školení. V budoucnu by tam mělo vzniknout její centrum prevence. Budova se nachází v blízkosti parku a nábřeží nádrže Jordán, tedy u problematické lokality.

„Po stisknutí tlačítka se člověk dovolá na stálou službu. Funguje to podobně jako domovní telefon,“ sdělil zástupce velitele a technický vedoucí táborských strážníků Pavel Šimek. Dodal, že tlačítko je v provozu od začátku dubna a nikdo z obyvatel jej zatím nevyužil.

„Až skončí smlouva provozovateli dopravního hřiště, bude mít objekt na starost naše preventivní skupina. Plánujeme tam dopravní výchovu pro cyklisty a další osvětové akce. Zároveň tam budou mít strážníci malou služebnu při pochůzkách,“ přiblížil Šimek plány v Šafaříkově ulici.

Na problematické skupinky náctiletých, které šikanují kolemjdoucí v parku, u Jordánu a v okolí nádraží, si stěžují někteří obyvatelé. Situaci okolo autobusového a vlakového nádraží sledoval spolupracovník MF DNES, který v Táboře bydlí.

„Pohybují se tam skupinky kluků od 12 do 16 let. Občas pokřikují na kolemjdoucí, mají hodně nahlas puštěnou hudbu. Hrají si na gangstery, a když jim někdo něco řekne, může to vyústit v konflikt,“ popsal.

„Máme zkušenosti se skupinkami dětí, dospívajících nebo romských skupin. Podle dat státní policie ale nevybočujeme z nějakých standardů v porovnání s ostatními městy v republice,“ zdůraznil táborský starosta Štěpán Pavlík.

Důležitá je podle něj komunikace s občany. „Máme vytvořený takzvaný manuál aktivního občana, kde lidem doporučujeme, jak postupovat, když se stanou svědky závadového chování,“ řekl.

Akční plán mimo jiné sleduje rajony, kam se strážníci obvykle vydávají při svých pochůzkách. Často je doprovázejí romští asistenti prevence kriminality, jejichž řady chce Tábor rozšířit. Radnice zároveň na podzim investovala dva miliony korun do posílení a modernizace svého dohlížecího kamerového systému.

Na bezpečností situaci v druhém největším jihočeském městě se před několika dny zaměřil i krajský hejtman Martin Kuba. Při návštěvě Tábora se nad problematikou sešel se starostou města a zástupci policie.

„Teplé počasí teď zase povede k tomu, že se tady budou zdržovat všechny možné pochybné existence. Je třeba, aby se v opatřeních pokračovalo a věnovala se tomu maximální pozornost,“ konstatoval Kuba.

Bezpečnost ve městě bude jedním z témat veřejné debaty, kterou vedení radnice naplánovalo na středu 17. května. Beseda se uskuteční od 18 hodin v přízemí městské knihovny v Jiráskově ulici.

Táborští strážníci řešili stížnost na podnapilou mládež, oznamovatele zmátlo natáčení seriálu: