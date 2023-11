Bechyňce postaví v Táboře nový most, připomene původní konstrukci

Železniční most v Táboře spojuje břehy Lužnice už od roku 1902, kdy jej navrhl František Křižík. Protože se na stavu mostu na trati do Bechyně za dlouhé roky podepsaly povětrnostní podmínky a provoz, už několik let nevyhovuje současným standardům. Jelikož stávající konstrukci opravit nelze, Správa železnic (SŽ) ji v roce 2025 nahradí věrnou kopií za více než 150 milionů korun.

Železniční most je unikátní stavba tvořená třemi kamennými a dvěma ocelovými oblouky směřující k říční hladině. Je součástí první elektrifikované dráhy v Rakousku-Uhersku.

„Ocelovou konstrukci František Křižík navrhl velmi efektivně a ekonomicky, ale bohužel se nedá opravit a vyztužit tak, aby unesla moderní elektrické vlakové soupravy,“ vysvětlil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Odborníci z Národního památkového ústavu požadují jeden celý původní oblouk mostu snést a někam ho umístit, aby se zachoval. O část konstrukce projevili zájem představitelé Tábora. Historický oblouk chtějí nechat přenést před nedalekou Křižíkovu elektrárnu.

„V současnosti tvoříme novou podobu Křižíkovy elektrárny a celého jejího předpolí před mostem a řekou. Uvažujeme, že bychom tam fragment umístili. Oblouk má přes třicet metrů na délku a šest metrů na výšku. Nepovažovali jsme za vhodné usadit ho celý, protože by vypadal mohutně. Uvažujeme o tom, že by tam ležel asi osmimetrový díl,“ nastínil táborský starosta Štěpán Pavlík.

Využití pouze části stávající konstrukce zároveň doporučili odborníci z komise pro městskou architekturu a urbanismus. „Údržba celého toho oblouku by byla hodně náročná a těžko bychom zajišťovali jeho bezpečnost,“ dovysvětlil Pavlík.

Budoucnost oblouku řešila SŽ společně s památkáři, kteří chtěli železný oblouk uchovat vcelku. „Národní památkový ústav vydal platná závazná stanoviska. Zahrnují podmínku zachování celého třicetimetrového mostního pole. Tím by se měl investor řídit,“ sdělil památkář David Javorský. Další jednání tedy budou následovat.

Podle informací starosty Pavlíka má SŽ možnost přemístit celý oblouk do Malšic na Táborsku. „Stejně by ho museli rozebrat a znovu sestavit. Věříme, že máme těch logických argumentů dost a památkáři budou s naším návrhem souhlasit,“ doufal Pavlík.

Na demontáž oblouku z mostu by mělo dojít v roce 2025 při jeho opravě. Pokud se táborské vedení s investory dohodne, SŽ by oblouk na vlastní náklady rozebrala, natřela a položila ho na připravený betonový základ u Lužnice.

Mluvčí SŽ Jan Nevola potvrdil spolupráci s městem a možnost umístění starého oblouku před Křižíkovu elektrárnu. „Práce na nové stavbě začnou ve výluce v roce 2025, ocelová konstrukce mostu se začne vyrábět už příští rok. Bude velmi podobná té stávající. Pilíře mostu zůstávají zachované,“ přiblížil Nevola.

U mostu přibude lávka pro pěší

Most na trati do Bechyně mnozí obyvatelé nevyužívají pouze při cestovaní vlakem, ale i pěšky. Tábor se proto při stavebních pracích přidá k SŽ a vybuduje přes Lužnici novou lávku pro pěší. Náklady na její výstavbu činí podle předběžného odhadu 50 milionů korun.

„Nyní lidé po železniční mostě chodí ‚nadivoko‘. Proto tam chceme přišroubovat ocelovou lávku pro pěší. Věřím, že na to peníze v rozpočtu na rok 2025, kdy má být vybudován nový most, najdeme,“ uvedl Pavlík.

Přidal, že další propojení obou břehů by místním velice pomohlo, jelikož se jedná o využívaný přechod.