Jihočeská města potřebují miliony na opravu letitých bazénů

Když v 70. a 80. letech minulého století otevírali představitelé jihočeských měst pro veřejnost nové plavecké stadiony, byla to velká sláva. Jenže za 40 až 50 let provozu se na stavu bazénů podepsal čas a změnily se i požadavky návštěvníků.

Málokdo už chce jen bazén se „studenou“ vodou. Města tak v současné době řeší, jak s areály dál naložit.



Nepříjemné překvapení odhalili při rekonstrukci ve Strakonicích. Ukázaly se technické závady na atikách a oprava, která měla původně skončit v září, se protáhne minimálně do konce roku.

„Později bude následovat plánovaná rekonstrukce ochozů 25metrového bazénu. Ta měla podle původního záměru přijít na řadu v období od června do září 2022,“ informuje mluvčí Strakonic Markéta Bučoková.

Navrhují nafukovací halu

Aby měli po dobu oprav kde plavat žáci škol, veřejnost i spolky, navrhlo vedení Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení, které areál spravuje, pořízení nafukovací haly nad venkovní vyhřívaný 50metrový bazén.

Stojí 4,5 milionu korun bez daně. Další náklady při zastřešení počítají se šesti miliony a měly by pokrýt přívod elektřiny, tepla, spojovací tunel či prostory pro skladování nafukovací haly v létě.

„Podle propočtů se budou odhadované měsíční náklady pohybovat do výše 1,2 milionu korun, naopak na příjmech počítáme s částkou okolo 1,1 milionu,“ dodává Bučoková.

Problémy se střechou plaveckého stadionu, který je od roku 2017 národní technickou památkou, řeší i v Českých Budějovicích. Od stropu tu stéká nahnědlá voda, nechává stopy na omítce a ničí obklady. Město proto oslovilo statika, který vypracoval posudek.

„Je to tikající časovaná bomba“

„Projekt na posouzení stavu střechy se dopracovává, abychom věděli, jak ji opravit, a měli jsme jasnou zprávu, v jakém je stavu. Současně získáme podklady pro rekonstrukci,“ naznačuje náměstek primátora Ivo Moravec.

Odhaduje, že rekonstrukce nezačne dříve než v polovině příštího roku, spíš později. Zároveň upozorňuje, že do střechy nezatéká. „Žádné zřícení nehrozí, nezatéká do ní, ale tím, jak je střecha letitá, vznikly tepelné mosty, voda kondenzuje tam, kde by neměla, a jsou vidět mapy na zdech,“ tvrdí Moravec.

„Ale je to časovaná tikající bomba a čím dříve se střecha opraví, tím lépe. Může se stát, že statické posudky ukážou, že je třeba opravit ji bez prodlevy,“ navazuje náměstek primátora Petr Holický.

Budějovičtí také musí přemýšlet, jak zajistit lidem plavání v době rekonstrukce. Pomoci by mohla marketingová studie k projektu relaxačního sportovního centra v lokalitě bývalých kasáren ve Čtyřech dvorech. Tu už má radnice hotovou.

„Pokud by tam byl třeba 25metrový bazén a vybudoval se v první etapě, mohl by sloužit jako náhrada v době rekonstrukce. Ta zahrne zřejmě minimálně jednu zimní plaveckou sezonu na stadionu na Sokolském ostrově,“ uvažuje Holický.

Zástupci krajského města oslovili firmu, která má na marketingovou studii navázat studií proveditelnosti. Pak se ukáže, kolik by relaxační centrum stálo, jak bude ekonomicky výhodné, kolik bude stát provoz. Na základě těchto informací může padnout rozhodnutí, zda se do příprav stavby vůbec pouštět.

Pokud ano, Budějovice by mohly přistoupit k architektonické soutěži. „Druhá věc je, že hledáme prostředky. Je dobré mít připravené projekty, když by se podařilo najít peníze z jiných zdrojů než z rozpočtu města,“ míní Holický.

Do rekonstrukce bazénu se už před časem pustili v Táboře. První etapa za 126 milionů korun, zahrnující wellness, dětský svět, nové šatny a vstupní vestibul, je hotová.

„Čeká nás dále úprava 25metrového bazénu a ve třetí etapě přístavba akvaparku. Vše je ve fázi studie schválené radními. Teď mluvíme o tom, že by město chtělo najít peníze, abychom mohli projektovat dokumentaci pro stavební povolení a postupně shánět zdroje na stavbu,“ plánuje Jan Benda, jednatel společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábor. Odhad na další práce i s opravou venkovního areálu je zhruba 296 milionů korun.

Po úpravách volají i lidé v Českém Krumlově. „Potřebovali bychom rekonstrukci a výstavbu venkovního bazénu, o nějž obyvatelé velmi stojí. Máme studie, ale bude to stát hodně peněz, které teď nemáme,“ naznačuje starosta Dalibor Carda s tím, že v tomto volebním období rekonstrukce určitě nezačne.

Bazén zmodernizovali i v Prachaticích a Volarech, do výstavby zcela nového by se chtěli v budoucnu pustit ve Vodňanech. V Písku musí bazén z roku 1983 udržet v chodu do doby výstavby nového bazénu na jiném místě, což byla podmínka místního referenda.