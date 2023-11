Spory o písecký bazén znovu spějí k referendu, to minulé bylo před 10 lety

„Ve městě je dlouhodobý rozpor mezi zastánci starého bazénu a těmi, kteří chtějí nový. Snažili jsme se proto zvážit všechna možná hlediska, prošli jsme podklady a nechali jsme si vypracovat stavebně-technické i právní posudky,“ popsal práci výboru jeho předseda Luboš Průša (PRO Písek).

Město výbor zřídilo loni v prosinci. Podle jeho zjištění limitují možné varianty postupu dvě skutečnosti. První je stále platný výsledek referenda z roku 2013, který radnici pověřuje zadat výstavbu nového bazénu a zaručit provoz toho starého do doby dokončení stavby. Druhým limitem je špatný technický stav bazénu pod hradbami.

„Z technických zpráv, které jsme měli k dispozici, je zřejmé, že starý bazén bude do tří let vyžadovat značné opravy, aby se nemusel uzavřít. Pokud je uskutečníme, jeho životnost se prodlouží až o třicet let. Právě tento rozpor nás vedl k vypracování pěti možných variant budoucího postupu,“ vysvětlil Průša.

Mimořádné zasedání bude 20. listopadu

V trojici možností týkajících se starého bazénu výbor zvážil prostou opravu, která by prodloužila životnost bazénu, a opravu s přidáním nových vodních prvků. Obě varianty přitom počítaly s tím, že by provoz bazénu o dvacet let odložil práce na výstavbě toho nového. Poslední varianta zvažovala pouze rekonstrukci stávajícího zařízení.

Dvě varianty týkající se výstavby nového bazénu pod lesnickou školou pak kromě standardní možnosti starý zbourat – postavit nový, připouštěla i možnost jejich souběžného provozu.

„Město by muselo propočítat, zda provoz zvládne finančně. Oba bazény by ale mohly mít své využití. Nový by fungoval jako akvacentrum s řadou vodních atrakcí a starý by měl nižší teplotu vody a sloužil výhradně pro sportovní plavání,“ domnívá se Průša.

O tom, pro kterou z navržených možností se v Písku rozhodnou, budou zastupitelé hlasovat 20. listopadu na mimořádném zasedání.

„S činností, kterou výbor odvedl, jsem velice spokojený. Zvážili všechny možnosti a odvedli dobrou práci. Na nás je teď vybrat konkrétní řešení,“ okomentoval starosta města Michal Čapek (ANO).

Opozice: Bazén opravme co nejdříve

S tím však nesouhlasí zástupci opozice. Ty práce výboru silně znepokojila a považují ji za zcela zbytečné plýtvání penězi.

„Výbor očividně nesplnil své zadání. Měl odpovědět na otázku, jestli se město má pustit do výstavby nového bazénu, nebo rekonstrukce toho starého. Místo odpovědi nastal zmatek s pěti možnostmi řešení s tím, že nedoporučil ani jedno. Bylo to plýtvání časem i penězi,“ tvrdí opoziční zastupitel Marek Anděl (Písek srdcem a rozumem).

Podle něj je jedinou možností začít co nejdříve s rekonstrukcí bazénu. „Nebráním se dalšímu referendu ani možnosti, že nový bazén postavíme někdy v budoucnosti. V tuhle chvíli ale musíme neprodleně začít s opravou. Zbytek můžeme řešit později,“ vyjádřil se.

Podotkl také, že kvůli řadě variant dalšího postupu očekává, že mimořádné zasedání bude trvat celý den. „Budeme se hádat, jak kdyby žádný výbor nevznikl. Jediným výsledkem může být, že město prosadí nový bazén, nebo dojde k dalšímu odložení,“ tuší Anděl.

Před takovým scénářem však varuje předseda výboru Průša, který upozorňuje, že dalším odložením si město může způsobit řadu komplikací. „Reálná je i možnost, že pokud řešení opět odložíme, nebo budeme otálet s vypsáním nového referenda, může Písek zůstat úplně bez bazénu. Navíc městu hrozí také právní spory ohledně nenaplnění závazků plynoucích z minulého referenda,“ varuje.