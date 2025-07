Nákladní vůz s naloženou lesknoucí se měděnou bání sledovaly už od úterního rána dvě místní starší paní. „Co kříž, kde máte kříž? Vždyť tam chybí,“ poukazovala jedna z nich.

Ledenický kostel sv. Vavřince ale bez kříže určitě nezůstane, nový je už také připravený. Odborníci ho však na báň nasadili až na závěr.

„A neměli byste to ještě natřít?“ radila další z přihlížejících. To už však novou dominantu opravované kostelní věže zvedla hydraulická ruka a přenesla ji přes kostelní zeď. Tam, kde býval hřbitov, odborníci báň dokončili.

„Museli jsme si to všechno připravit před středeční montáží s jeřábem. Báň jsme vezli naležato, abychom se vešli pod všechny mosty. Pak jsme ji narovnali a na nahoru na trn jsme doplnili další věci. Křížem jsme to vlastně celé uzavřeli,“ popisoval v úterý dopoledne Roman Bláha ze společnosti RB Konstrukce, která báň v Křemži jeden měsíc vyráběla.

Stará báň na kostelní věži už byla v hodně špatném technickém stavu. Dokonce z ní před pěti lety při vichřici spadl starý kříž i s makovicí, protože dřevěné konstrukce byly vyhnilé. V dávných dobách to mohli lidé považovat za zlý symbol a očekávat, že se něco špatného stane.

„Také ano, hned nato přišel covid,“ pousmál starosta městyse Jiří Beneda. „Připravili jsme dvě kapsle, schránky, které jsme do nové makovice na věž uložili. Jsou tam písemnosti, Ledenický zpravodaj či pamětní mince. Tyto nové dokumenty doplní už dřívější písemnosti, které tam ukládali při dřívějších opravách. Naštěstí se veškeré věci uchovaly i přes pád,“ vysvětlil starosta, dodal, že městys na opravu věže přispěl milionem korun.

Poté, co starosta uložil do kapslí připravené věci, Roman Bláha měděným drátem svařil víčka a schránky k sobě. Pak z plošiny nasadil na báň makovici a uložil do ní poselství pro budoucí generace. Ve středu dorazil jeřáb a připravenou novou báň vynese na 32 metrů vysokou věž kostela.

Ledenice předpokládají, že v budoucnu by rekonstruovaly i zbývající část kostela. Odhadované náklady činí přibližně osm milionů korun. „Je to vysoká částka a jednáme s biskupstvím o tom, že by se na projektu také finančně podílelo,“ dodal Beneda.