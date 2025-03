Šéfem baletního souboru Jihočeského divadla bude jeho současný sólista Mládek

Změna v čele baletu

Novým uměleckým šéfem baletního souboru bude od září 2026 Zdeněk Mládek, který vyhrál výběrové řízení.

„Budu pokračovat v tom, co nastavil Lukáš Slavický, abychom dělali převážně autorská díla. Chtěl bych přivést nové choreografy. Také bych chtěl, aby se balet dostal více do povědomí diváků, propojit ho s různými uměleckými směry, tanečníci by mohli vystupovat například při literárních čteních nebo při vernisážích v galeriích,“ řekl Mládek.

Sám v divadle dlouhá léta působí jako sólista a baletní mistr. Historicky patří mezi nejvýraznější osobnosti souboru.

„Musím přiznat, že se ve mně zatím mísí pocity radosti a štěstí spojené s přívalem odpovědnosti, pokory a velkého respektu. Získání pozice uměleckého šéfa pro mě neznamená jen dosažení určitého cíle, ale především počátek nové cesty,“ dodal budoucí šéf souboru.

Noc divadel vyvrcholí Thálií

Minulý týden diváci zhlédli oblíbenou britskou komedii Zavolejte Jeevese při obnovené premiéře. Ta se odehrála 6. března, ve stejný den jako poprvé před deseti lety. Geniálního sluhu Jeevese v podání Pavla Oubrama za tu dobu na jevišti vidělo 14 tisíc diváků.

Další březnovou premiéru ocení rodiny s dětmi. V sobotu 15. března soubor Malého divadla uvede loutkovou pohádku Nebojsa. Hra má ukázat, že mít strach není slabost, ale přirozená součást života. „Nebojsa projde strašidelným lesem, zámkem a skončí v pekle. Pak se vrací domů a až tam se začne bát,“ nastínil maňáskohru režisér Peter Varga.

Intenzivní výpověď o světě talentových soutěží, kde už dávno nejde jen o umění, ale o bezohledný boj o úspěch, nabídnou Mladí, krásní a navždy. Baletní soubor se roztančí na jevišti hlavního divadelního sálu poprvé 21. března.

Závěr března bude patřit projektu Noc divadel, která se ponese v duchu Velkého Gatsbyho. Elegantní večer plný swingu, tajemství prohibičních barů a jedinečné atmosféry 20. let minulého století vyvrcholí slavnostním udílením cen Jihočeská Thálie. Sošky pro laureáty tentokrát vytvoří studenti Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni.

Mecenáše vezmou na golf

Jihočeské divadlo zakládá Mecenášský klub, což je iniciativa pro všechny, kteří ho chtějí aktivně podpořit.

„Vznikl na popud diváků a podporovatelů, kteří chtěli, abychom založili nějaký klub s alternativním programem a setkávali se s nimi i jinde než v divadle. Mívají ho větší divadla. Vstoupit může každý, výše daru bude odstupňovaná. Divadlo mecenášům připraví specifický program, bonusy, možnost zúčastnit se více zákulisních akcí,“ popsala ředitelka divadla Martina Schlegelová. Cílem je vytvořit komunitu lidí, kteří také budou ochotni šířit dobré jméno divadla.

První zahajovací akcí pro mecenáše bude 25. května golfové utkání Divadelní Green v Hluboké nad Vltavou ve spolupráci s Nadačním fondem Jihočeského divadla.

„Bude to řádný turnaj na 18 jamek, golfová akademie pro začátečníky a do toho připravíme divadelní program, v němž se představí všechny naše soubory,“ dodala Schlegelová.