Autoškoly výrazně zdražují, řidičský průkaz přijde na téměř 20 tisíc

„Nárůst cen jsme do ceny kurzů museli promítnout. Udělali jsme to ale již na jaře při prvním výrazném zdražení. Od té doby to držíme na stejné úrovni,“ uvedl Roman Tlapák, ředitel českobudějovické profiautoškoly ÚAMK, kde cena kurzu na řidičské oprávnění skupiny B nyní vyjde na 17 tisíc.

„Museli jsme sice zdražit o dva tisíce, ale na počtu uchazečů se to neprojevilo. Lidí chodí stále stejně. Bude to nejspíše tím, že v Českých Budějovicích se drží ceny všech autoškol na podobné úrovni v rozmezí 16 až 18 tisíc,“ doplnil Tlapák s tím, že v ÚAMK mají všichni studenti slevu tisíc korun.

Podobné ceny platí i pro ostatní řidičské kurzy v krajském městě. Za řidičák na motorku se platí v průměru okolo 15 tisíc a oprávnění řídit traktor vyjde přibližně na 18 tisíc. Sdružené kurzy kombinující tyto licence se pak dle zvolené varianty pohybují mezi 22 a 30 tisíci.

Původní ceny se snaží držet v písecké autoškole Altman. „Náklady nám znatelně vzrostly, do ceny kurzů jsme to ale zatím promítli jen minimálně. S dalším navýšením cen počítáme nejspíše až od nového roku,“ uvedl majitel Bohumil Altman s tím, že standardní kurz pro řízení osobního automobilu u nich stojí 19 a půl tisíce.

Za stejnou cenu je pak u Altmana dostupné i řidičské oprávnění na motocykl. Kombinovaná verze kurzu zaměřená na automobil i motorku pak v Písku vyjde až na 35 tisíc. Srovnatelné ceny mají ve městě i další autoškoly, jako je Brůžek, Ready2drive nebo Preuss.

V porovnání s ostatními městy je tak Písek jednoznačně městem s nejdražší autoškolou v Jihočeském kraji. Pro srovnání – za řidičské oprávnění k osobnímu automobilu se ve Strakonicích zaplatí okolo 16 a půl tisíce korun a v Táboře přibližně 15 a půl tisíce.

Autoškoly s podobnými cenami jako v Písku lze najít pouze v Českém Krumlově. „Jsme na hraniční ceně, která nám pokryje veškeré náklady. Pokud chcete dělat autoškolu pořádně, levněji to nejde,“ vysvětlil Altman.

„Lidi si na cenu kurzů sice stěžují, ale při porovnání s rokem 1982 je dnešní kurz autoškoly výrazně levnější. Kdyby byla cena adekvátní, účtovali bychom si 25 až 26 tisíc,“ pokračoval. Ani on neeviduje snížený zájem lidí o získání řidičáku.

Studenti odborných škol neplatí

Výrazné zdražování se nevyhnulo ani autoškolám v Jindřichově Hradci, kde již na jaře rostly ceny v průměru o tři tisíce. „Zdražovalo se kurz od kurzu, někde o dva tisíce, někde o pět. Například skupina B vzrostla ze 14 na 18 tisíc,“ shrnul za svou autoškolu František Šetka.

„Zdá se to jako velké navýšení, ale nepromítly se do toho jen drahé pohonné hmoty. Musel jsem také přidat instruktorům a školitelům, abych jim kompenzoval stoupající životní náklady. I to se do výsledné ceny promítlo,“ řekl.

Velkou výhodu v tomto ohledu mají studenti odborných škol a učilišť, které mají svou vlastní autoškolu. Pro tyto studenty je často řidičské oprávnění nutnou součástí jejich budoucího povolání a absolvování řidičské zkoušky tak mají od školy zcela zdarma.

„Pokud to mají studenti v osnovách, nemusejí za autoškolu platit vůbec nic. Nabízíme samozřejmě služby i těm, kteří to v osnovách nemají. V těchto případech ke zdražení určitě dojde, ale zatím nevíme o kolik. Teprve to propočítáváme,“ popsala Zuzana Sýbková, ředitelka SOŠ a SOU Písek.

Totéž platí i na středním odborném učilišti v Blatné. Ani na jedné ze zmíněných škol navíc do budoucna neuvažují, že by kvůli vysoké ceně pohonných hmot autoškolu pro své studenty zpoplatnili.

Přestože ceny pohonných hmot v posledních týdnech opět stoupají, čerpací stanice na jihu Čech je dlouhodobě nabízejí nejlevněji v republice. Průměrná cena nejprodávanějšího paliva Natural 95 je nyní 42,37 koruny a naftu aktuálně motoristé pořídí za 46,33 koruny.

Autoškoly sice zatím nemají v plánu rychlé změny cen paliv zohlednit a čekají spíše na dlouhodobější vývoj. Připouštějí však, že pokud bude klesající nebo stoupající trend dlouhodobý, mohly by to do cen kurzů opět promítnout.