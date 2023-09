Archeoskanzen ukazuje život ve středověku i kostýmy z filmu Jan Žižka

Svléknout do půl těla, nasadit brnění, do jedné ruky prapor husitů s kalichem, do druhé palcát. „Tak a teď se tvařte a máchněte, jako byste mě tím chtěl majznout po hlavě,“ vyzývá fotograf pózujícího muže v jednom z domů Archeoparku Trocnov, kde je fotokoutek.

Při pátečním slavnostním otevření areálu, který je součástí Památníku Jana Žižky z Trocnova poblíž stejnojmenné obce na Českobudějovicku, panovala velmi dobrá nálada. Prostor už si při několika akcích prohlédla i veřejnost, ale nyní je prakticky všechno hotové a začnou tam proudit tisíce návštěvníků.

Takový je alespoň předpoklad Jihočeského muzea, které je provozovatelem nové turistické atrakce. Ročně by si archeoskanzen a nejrůznější akce v něm mělo prohlédnout 60 až 80 tisíc lidí.

„Počítáme s tím, že sem budou hodně jezdit žáci za základních i středních škol, protože areál je také vzdělávací,“ zmínil ředitel Jihočeského muzea František Štangl.

Jihočeský kraj jako zřizovatel zaplatí za vybudování areálu 51,5 milionu korun. „Dalších 16 milionů byla dotace. Práce trvaly přibližně tři roky. Musím kromě jiného ocenit i spolupráci s producentem Petrem Jáklem. Ten nám daroval či odprodal část kostýmů, které použil ve velkofilmu Jan Žižka, a my je zde budeme používat,“ upozornil náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch.

Na ploše vedle rybníků Horní a Dolní Trocnov je na zhruba hektarovém pozemku celá řada dobových objektů. Ty tvoří ucelený zemanský dvůr, jak mohl přibližně vypadat v husitské době, tedy na přelomu 14. a 15. století.

Odborná firma je tam stavěla pomocí starých technologií a za použití dobových materiálů. Museli se například vypořádat se střešní krytinou, protože na budovách je kombinace šindelových a doškových střech.

Zatímco šindele je na trhu dost, s došky je to složitější. Nejdřív je třeba vypěstovat žito, které musí mít správně dlouhá a pevná stébla. A to není úplně jednoduché. Vše se však nakonec podařilo a chybí už dokončit jen drobnosti, aby se povedlo stavbu v říjnu kompletně předat.

Plánují parkoviště pro 250 aut

Návštěvníci, kteří do Trocnova zavítají, uvidí v domech dobové pece, jak se spalo či pracovalo na hrnčířském kruhu. Muzeum počítá i s tím, že budou v areálu dál kromě tradičních prohlídek i různé speciální akce. V září a říjnu je otevřeno o víkendech a státních svátcích. Na vybrané časy jsou vždy naplánované komentované prohlídky horní části nového zemanského dvorce. Základní vstupné je 80 korun, podrobnosti jsou na webu muzea. Spodní část se otevře příští rok.

U slavnostní akce nechyběl ani architekt Jiří Škabrada, který je autorem konceptu archeoskanzenu. Jeho podoba se mu hodnotí těžko, protože neexistuje mnoho příležitostí, s čím ho porovnat.

„Je to ale rozhodně věc, která si zaslouží pozornost. Snažíme se zde ukázat způsob bydlení a života ve středověku, tedy tam, kam nezasahují zachované domy. Je to tedy trochu hypotéza. Ale je to doba, kdy se mohlo začít mluvit o atmosféře domova a útulnosti,“ konstatoval Škabrada. Uvítal by, kdyby se do budoucna areál ještě podařilo rozšířit o tři stavení, která by ukázala, jak se postupem času po staletích měnil tento typ architektury.

Jihočeské muzeum každopádně počítá s dalším růstem areálu. Je nutné postavit například parkoviště. „To by mělo mít 240 až 260 míst,“ upřesnil František Štangl.

A do konce roku 2025 by mělo vzniknout vedle skanzenu ještě další velké zázemí za více než 120 milionů korun. Jeho součástí má být návštěvnické a vzdělávací centrum, sklad techniky či výstavní prostory. Muzeum očekává, že by mohlo na tuto akci čerpat evropskou dotaci kolem 68 milionů.