Před rokem by tomu zřejmě nevěřili ani největší optimisté, ale jindřichohradecká úzkokolejka získala od Drážního úřadu povolení pro jízdu na obou tratích. Může tak vyjet z Jindřichova Hradce do Obrataně i Nové Bystřice. Podle majitele Alberta Fikáčka šlo o poslední překážku v tom, aby si kraje mohly objednat dopravu.
Současně ale trochu mírní nadšení, tratě zůstávají kvůli špatnému stavu ve výluce dopravce. „Není to tak, že bychom mohli hned vyrazit. Až když splníme ostatní podmínky, hlavně ohledně technického stavu trati, tak teprve pak můžeme jet. Ale předtím jsme vlastně nemohli vůbec nic,“ vysvětlil Fikáček.
Nyní dělníci pracují na celé délce tratí a postupují v souladu s plánem oprav, který mají schválený od Drážního úřadu. Zapažují propustky, připravují pražce na výměnu a musí například opravit i výhybky a rozhledové poměry na přejezdech. Na některé přejezdy nově plánují umístit stopky, protože nesplňují normy.
Fikáček v říjnovém rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že chce obě tratě zprovoznit do Velikonoc. Tento plán drží i nadále. „Počítáme s tím, že obě tratě budou sjízdné nejpozději k 3. dubnu,“ přiblížil nyní.
Spolu s infrastrukturou pracují na tom, aby měli v létě tři provozuschopné soupravy, z nichž jedna by byla záložní. Všechny lokomotivy ovšem potřebují rekonstrukci. Opravy jsou ale drahé a tým kolem Fikáčka proto na portálu Donio spustil sbírku.
Účel, na který peníze půjdou, bude záviset na vybrané sumě. Pokud dosáhnou devíti milionů, využijí částku na opravu podbíječky nutné pro údržbu trati. Když bude částka nižší, opraví za ni vozový park. Odměny zahrnují jméno na pražci, pojmenování lokomotivy i pronájem nádraží na 10 let. Zatím od dárců dostali přes 900 tisíc korun, což Fikáček považuje za úspěch.
Není to ale jen o penězích. „Je to i morální vzpruha. Přes zimu to bylo na úzkokolejce pro zaměstnance hodně těžké. Neměli jsme ještě povolení, s kraji jsme tím pádem nemohli nic uzavírat a tak dál. A ani nefungovalo topení v kancelářích,“ popsal. Sbírka ukazuje, že v tom nejsou sami.
Provoz na úzkokolejce se bude odvíjet od objednávky krajů. Zatím se počítá s tím, že mimo sezonu pojedou vlaky o víkendech a svátcích, v létě denně. Záměr nyní musí schválit rady krajů Vysočina a Jihočeského. Letošní jízdné zatím nestanovili, Fikáček ale zmínil, že ve hře je, že by úzkokolejka mohla spadat do jihočeského integrovaného dopravního systému.
„Kraje mají zájem o turistický provoz a jsou ochotné to objednat, čímž by se splnily podmínky fondů SFDI a mohli bychom čerpat na údržbu infrastruktury,“ upřesnil Fikáček. Aktuálně s kraji řeší dvě smlouvy najednou. První by pokryla letošek od dubna do konce roku, ta druhá, pětiletá by se v případě souhlasu krajů měla uzavřít na roky 2027 až 2031.
Fikáčkova slova potvrdili po jednání i zástupci Jihočeského kraje. „Předmětem jednání bylo zajištění turistického provozu v rozšířené sezoně od dubna do listopadu. Od 1. června do 1. října denně, jinak o víkendech a svátcích,“ sdělila mluvčí hejtmanství Hana Dědičová. Kraj se na provozu úzkokolejky plánuje podílet 15 miliony korun ročně.
Naopak Kraj Vysočina zatím přesnou částku nesdělil. Aktuálně pracuje na podobě smlouvy, která obsahuje i rámcovou podobu jízdního řádu. Dopravce jim na základě jejich poptávky vystaví nabídku, již projedná právě rada. Stejně jako Jihočeský kraj nepočítá ani Vysočina s provozem úzkokolejky k zajištění základní dopravní obslužnosti, například cest do zaměstnání či škol.
„Kde však dlouhodobě spatřujeme její cíl a možnost spolupráce, to je v oblasti turistického ruchu, což je jedna z oblastí dopravní obsluhy. Z daného důvodu bude koncepce jízdního řádu sezonní a bude cílit na turisty,“ nastínil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Vladimír Novotný.
Vývoj kolem úzkokolejky vnímá pozitivně i Michal Kozár, starosta Jindřichova Hradce. Město si loni 17. listopadu objednalo mimořádný vlak a nevylučuje tuto možnost ani do budoucna. „V létě, kdy je výhled, že by se jezdilo každý den, tak by se to mohlo projevit na návštěvnosti města,“ uvedl. Byl by také rád, kdyby došlo ke zlepšení v celé České Kanadě.
Úzkokolejka, to není jen provoz na trati. Předminulou sobotu se uskutečnil první ples úzkokolejky. „Byl velmi příjemný, takže asi bude každoročně,“ hodnotil Fikáček, který loni v září uspořádal festival Obrataňka. Letos už plánuje festivaly dva. Obrataňka se vrátí v podobném termínu, ještě před létem ji doplní Bystřička. Každá trať tím získá svoji akci, ve spolupráci s obcemi je chtějí pořádat každoročně.