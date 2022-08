Místo kurtů je v Třeboni park s dráhou pro kola i workoutovým hřištěm

„Je to tu moc hezké a moderní. Cvičím často na podobných venkovních hřištích, takže to můžu i srovnávat. Je to dobře vybavené,“ zhodnotila Gabriela Kovaříková poté, co seskočila z hrazdy.

Kromě dráhy pro koloběžky, kola a kolečkové brusle a venkovních hřišť se v areálu nachází také nový skatepark. Nechybí tam ani trampolíny a lanové prvky pro menší děti. „Podobné trampolíny můžeme vidět například v herním koutku u nového dětského bazénu v lázních,“ upozornil starosta Jan Váňa.

Všechny atrakce budou pro veřejnost volně přístupné. Bonusem je podle starosty i to, že jde o prvky, které budou svým způsobem bezúdržbové. Areál mají na starost technické služby. Náklady stavby byly 23 milionů korun bez DPH. To je o přibližně dva miliony více než podle prvotních odhadů.

Na celou akci město získalo dotaci osm milionů korun. Zbytek zaplatilo ze svého rozpočtu. „Zvolili jsme například jiný povrch u workoutového hřiště. To je zajímavé, protože jen změna barvy znamenala statisíce navíc. Původně to mělo být podle nabídky černé, ale to by nebylo samozřejmě ono,“ upřesnil důvody zdražení starosta.

Firma převzala staveniště v polovině dubna. Součástí projektu bylo i vybudování sociálního zařízení, tedy toalet a sprch, v těsné blízkosti. Ty budou sloužit nejen sportovcům, ale například i lidem směřujícím na pláž rybníka Svět.

S firmou Imperial Bau, která zakázku získala, má už město zkušenosti, protože letos vybudovala například hřiště na plážové sporty u sportovního areálu Hliník. „Kdybych to měl shrnout časově, tak jsem nevěřil, že to stihneme za tak krátkou dobu. Ale podařilo se nám to,“ doplnil jednatel společnosti Róbert Ortančík.

Vedení města a projektant se sešli i se sportovci, pro něž je areál určený především. „Zároveň jsme vycházeli z projektu, který už byl v minulosti připravený a bylo na něj vydané stavební povolení,“ doplnil starosta.

Objevila se i diskuse, že v areálu chybí pergola, kde by se lidé mohli schovat před deštěm. Podle slov starosty ale hřiště slouží především při příznivém počasí. Po dešti mohou být betonové překážky kluzké a nebezpečné. Proto podle Váni podobný přístřešek není zapotřebí.