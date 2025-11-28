Výjimkou oproti dalším jihočeským městům je pouze Tábor, jehož strom se na Žižkově náměstí rozzáří už v pátek v 17 hodin. Prostor pod stromem v letošním roce zdobí betlém od řezbáře Ondřeje Drábka z Choustníku.
„Návštěvníci se mohou těšit na vánoční hudbu v podání kapely Luscinia, divadelního souboru Divoloď, slavnostní zahajovací hudební a světelnou ceremonii, příchod andělů,“ pozvala Radka Šimková, vedoucí vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.
Budějovice rozsvítí svoji okrasnou jedli na náměstí Přemysla Otakara II. v sobotu v 16.30 hodin. Aby si mohli návštěvníci lépe užít vánoční atmosféru, začne v tento den platit i dopravní omezení, které o adventních víkendech zajistí náměstí bez aut.
O hodinu a půl později než v krajském městě začne svítit vánoční strom na jindřichohradeckém náměstí Míru. Strom v letošním roce ozdobili novými dekoracemi.
„Samotnému rozsvícení vánočního stromu bude předcházet jeho požehnání jindřichohradeckým proboštem Ivo Prokopem, zazní také slova starosty města Michala Kozára. Slavnostní program vyvrcholí koncertním vystoupením Bee bandu,“ upřesnila mluvčí radnice Karolína Bartošková.
Většina jihočeských okresních měst nechala tuto akci až na první adventní neděli. V Českém Krumlově začnou na náměstí Svornosti v 16.30 hodin. Na samotné zahájení krumlovského adventu a úvodní projevy naváže o hodinu později vystoupení folkové skupiny Epydemye.
Ve Strakonicích zazní písně Gotta
Písek naplánoval slavnostní začátek adventu na 17. hodinu. Ještě předtím na Velkém náměstí dopoledne otevřou ledové kluziště, odpoledne se budou po náměstí pohybovat andělé na chůdách.
„V podvečer rozsvítíme vánoční strom i adventní městečko. Pak si lidé budou moci poslechnout zpěváky Romana Vojtka a Šárku Markovou,“ řekl Josef Kašpar, ředitel Centra kultury města Písek, které akci Advent v Písku i letos pořádá.
Strom, který zdobí druhé nádvoří hradu ve Strakonicích, rozsvítí v 17.30 hodin. Následovat bude hudební vystoupení Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta. Doprovodné aktivity startují již v 15 hodin, děti se mohou těšit na soutěže, zpívání nebo andělskou poštu. Od 17 hodin vystoupí dětský pěvecký sbor ZUŠ Strakonice Fere Angeli, na nějž naváže žehnání adventnímu věnci.
Prachatice zapnou světýlka na stromě v 18 hodin. Spolu s tím zažehnou první svíci na adventním věnci. „Večer zakončí koncert smyčcového kvarteta Seňoritas String, který začne v 19 hodin v kostele sv. Jakuba,“ zmínila na webu města Jana Hulešová z kanceláře starosty.
Program první adventní neděle a slavnostní zahájení adventu na Velkém náměstí však odstartuje již ve 14 hodin. Zahrají folková skupina Lakomá Barka z Českého Krumlova a kapela Black Tower z Českých Budějovic se svým vánočním programem. Pro děti připravili kolotoč a vánoční hraní.