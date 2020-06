Z malé školy odcházejí dvě třetiny učitelů, Rožnov ji chce zachránit

„Věřím, že za paní učitelky ještě najdu náhradu, dvě místa už mám prakticky obsazená,“ řekla Jana Flesarová.

O důvodech svého odchodu mluvit nechce, situaci totiž provázejí osobní útoky. Problémy v mezilidských vztazích na pracovišti potvrdil také místostarosta Jan Kučera.

„Jde o konflikt na osobní úrovni, který pedagogický sbor rozdělil na dvě skupiny. Jedna z nich se rozhodla odejít,“ uvedl Kučera.

Zároveň připomněl, že pod vedením Flesarové měla škola výbornou atmosféru řadu let. Problém začal zhruba předloni a od té doby se stupňoval.

„Město do toho vstoupilo loni v září a nabídli jsme paní ředitelce podporu jak pracovně-právní, tak v podobě psychologické intervence pro tým,“ vysvětlil Kučera.

Stav se ale zvrátit nepodařilo a na odchod pedagogů zareagovali také rodiče. Část z nich dala najevo, že chce děti ze školy odhlásit.

Město proto svolalo schůzku s rodiči. „Požádali jsme je, aby se svým rozhodnutím ještě počkali. Také jsme chtěli vyvrátit fámy, které kolují,“ řekl Kučera. „Školu na tomto břehu řeky chceme rozhodně zachovat, navíc je to malá škola, rodinná, a to představuje zajímavou nabídku,“ dodal místostarosta.

Vedení Rožnova rovněž vyhlásilo konkurz na ředitele.

Existuje ale také druhá varianta, a to sloučení se Základní školou Videčská. To by reálně výuku v Záhumení zachránilo.

Osud školy, která vznikla v roce 1993 a zajišťuje vzdělávání na prvním stupni, nyní závisí jak na novém vedení, tak také na rodičích. Pokud by odešla čtvrtina dětí, byl by její provoz neudržitelný.

Aktuálně má 92 žáků, v každém z ročníků po jedné třídě. V její blízkosti se navíc rozrůstá zástavba bytů a rodinných domů. I to je důvod, proč město stojí o její zachování.