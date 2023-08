Boj o potravu. Supi ve Zlíně se prohánějí po nejdelší voliéře v Česku

Novinka to byla pro návštěvníky, chovatele i samotné dravce. „Dosud jsme měli menší druhy umístěné zvlášť a větší také zvlášť. Teď jsou poprvé spolu a společně také dostávají poprvé celé jatečné zvíře. Přesně tak, jak to bývá v přírodě, což je pro ně samozřejmě přirozenější,“ upozornila vrchní chovatelka Pavla Knápková.

Návštěvníci pozorovali krmení z velkého amfiteátru, který je součástí voliéry. Mohli tak sledovat sociální chování supů, hierarchii ve skupině i menší souboje mezi jednotlivými ptáky, kterých ve volné přírodě dramaticky ubývá a patří k nejohroženějším druhům. Dravci se na maso vrhli po chvíli váhání.

„Bylo vidět, že když jsme přinesli zvíře, supi seděli na kamenech a dívali se po sobě, rozhlíželi se a teprve pak se odvážnější začali o potravu zajímat. Mohli jsme vidět, kdo je dominantnější. Dříve byli zvyklí dostávat příděl masa v kleci. Teď už to byl boj o potravu,“ přiblížila Knápková s tím, že podobnou podívanou si budou moci návštěvníci užívat každou neděli.

V prostorné voliéře, kterou kryje ocelová síť a je svou velikostí jedinečná v celé zemi, je 5 druhů afrických supů v počtu 21 jedinců. Nejpočetnější skupinu tvoří supi Rüppellovi, dále jsou zde supi bělohlaví, chocholatí, mrchožraví a kapucíni. Kromě supů lidé uvidí také hadilovy písaře a zástupce menších afrických ptáků, např. papoušky šedohlavé západní, zoborožce hrubozobé nebo různé druhy turak.“

Aby supi mohli létat, potřebují skutečně velký prostor. Proto jsme Gora Ark koncipovali jako velmi dlouhou voliéru, poprvé tak u nás uvidíte supy v letu. Do voliéry jsme úspěšně začlenili i nádherný vzrostlý dub, to považuji za velký úspěch. Pozorovat supy při odpočinku na živém stromě, to se hned tak nevidí,“ přiblížil pojetí voliéry ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Otevřením Gora Ark zlínská zoo dokončila druhou etapu chovného a vzdělávacího centra pro supy. Tu první, kterou tvořily expozice damanů, želv a voliéry pro africké ptáky, zahrada otevřela v dubnu 2022.

„Snažili jsme se v celém prostoru vytvořit skutečný kus Afriky a přiblížit lidem zvířata, která se v Africe potkávají a žijí pospolu. Nezapomněli jsme ani na etnografické doplňky, prostor zdobí jedinečné bronzové sochy z Nigerie. Trvalo 4 roky, než se nám je podařilo zajistit a dopravit až do Zlína. Vytvořili je umělci z nigerijského státu Benin, jejich propracování, detaily, to je skutečná pastva pro oči,“ dodal ředitel.