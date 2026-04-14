Zubaři mizí z odlehlých měst. Kraj poslal na dvě nové ordinace milion korun

Před letními prázdninami by chtěl Bernard Jureček odejít do důchodu. Pokud do té doby nenajde nástupce, Horní Lideč a okolní obce budou mít o jednoho zubního lékaře méně.
„Už mám dávno důchodový věk a pacientů v registru mám 1 600, to je hodně. Mezi kolegy jsem odchod oznamoval už před rokem, pacienti to zjistili asi před šesti měsíci a někteří už si začali hledat náhradu třeba ve Slavičíně, Luhačovicích a podobně. Chtěl jsem ordinaci předat, ale bohužel to tak zatím nevypadá,“ přiblížil stomatolog Bernard Jureček.
V Horní Lidči s 1 300 obyvateli jsou nyní tři lékaři. U tak malé obce to sice působí jako nadstandard, ale vzhledem k příhraniční poloze, okolním obcím a vzdálenosti od velkého města je to pochopitelné. O to náročnější je najít lékaře, který by zde zavedenou ordinaci s pacienty převzal. Už před třemi lety zde bez náhrady skončila jedna zubařka.
„Mladí lékaři chtějí jít spíš za takzvaně lepší klientelou. Navíc mezi inzeráty vidím více mnohem lukrativnějších nabídek,“ shrnul Jureček.
V podobné situaci se ocitají i další pacienti a lékaři ve Zlínském kraji. A to přesto, že stomatologů je zde zapsaných téměř 500, což je mnohem více než před patnácti lety.
Tři roky bez zubaře
Tento počet je v rámci České republiky nadprůměrný, což může být způsobeno i tím, že v sousedním Olomouckém kraji studuje velký počet budoucích stomatologů na Univerzitě Palackého. Část z nich pochází ze Zlínského kraje, a pak se někteří vracejí zpět, další část je ze Slovenska, a zůstávají pak na Moravě. Pořád to ale neznamená, že všichni obyvatelé v kraji mají svého zubaře.
Například v Buchlovicích hledají stomatologa už třetím rokem marně. Teď se podařilo domluvit alespoň lékaře, který bude ordinovat na základě dohodnutých objednávek zhruba jeden půlden v týdnu.
„Hned když jsme o zubaře přišli, obeslala jsem e-mailem asi osm desítek stomatologických ordinací v širokém regionu, jestli by nám mohli nějak pomoct. Ozvalo se jich asi dvanáct, ale s nikým jsme se nakonec nedomluvili,“ popsala místostarostka Hana Andrlová.
„Myslím, že zubařů je dost, ale většinou mají více nabídek, a pro obce není jednoduché takovému konkurenčnímu prostředí vyhovět. Proto jsme rádi, že se nám podařilo domluvit alespoň takový rozsah péče. Mladší obyvatelé už si náhradu v okolí našli, ale pro starší, kteří nejsou pojízdní, to byla komplikace,“ doplnila starostka Buchlovic Pavla Večeřová.
Klidnější práce na venkově?
V nedalekých Polešovicích zase potřebují najít dalšího lékaře do zavedené zubní ordinace, kde dlouholetý lékař vzhledem ke svému věku pomalu místo opouští. Druhá lékařka sice zůstává, ale k počtu pacientů potřebuje dalšího kolegu.
„Máme celkem asi pět tisíc pacientů, z toho aktivních asi 2 700. To je na jednoho lékaře opravdu moc. Proto hledáme posilu,“ potvrdil Zdeněk Venclík, syn stomatologa, který odchází do důchodu.
První inzeráty zveřejnila ordinace už před šesti lety. „Tehdy se nám vůbec nedařilo. Všem vadilo, že vybavení je staré a zároveň jsme na vesnici. Takže jsme ordinaci zrekonstruovali, zmodernizovali vybavení. Už se nám na nové inzeráty ozvalo pár zájemců, většinou šlo o končící absolventy, někteří byli i z okolí Zlína. Ale mysleli si, že na vesnici bude práce stomatologa klidnější, a ono to tak není. Tak doufáme, že se nám během letošního roku někoho podaří najít,“ popsal Venclík.
Milion korun od kraje
I proto, aby péče zůstala zachovaná, uvolnil Zlínský kraj před několika týdny další finance z dotačního programu nazvaného Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji. Dvěma stomatologům poslal na vybavení ordinace dohromady jeden milion korun.
„Reagujeme tím na dlouhodobý nedostatek lékařů i dalšího zdravotnického personálu a pomáháme udržet dostupnost primární péče v regionu,“ zdůvodnil hejtman Radim Holiš (ANO).
„Vrátil jsem se do regionu, protože jsem se tu narodil. Vždycky jsem věděl, že chci pracovat tady, jiná místa jsem vlastně ani nezvažoval. Registrace už máme uzavřené, takže na nedostatek klientů si stěžovat nemůžu,“ upřesnil Martin Kosec, který na část potřebného vybavení získal zmíněnou krajskou dotaci a novou ordinaci otevřel v Uherském Hradišti.
Druhá podpořená stomatologie začala sloužit pacientům ve Vsetíně. Ze stejného dotačního programu už kraj v minulosti podpořil 16 subjektů, mezi které rozdělil částku přesahující šest milionů korun.