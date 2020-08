Obce peníze od státu dostaly, my bychom měli též, požaduje Zlínský kraj

Propad daňových příjmů až o 850 milionů korun může mít podle odhadů na konci letošního roku Zlínský kraj. Jednak je to způsobené tím, že stát kvůli koronaviru vybere méně peněz na daních, a také tím, že z částí příjmů určených krajům a obcím kompenzoval ztráty podnikatelům.

Obce už se domohly toho, že dostanou od státu 1 200 korun na obyvatele, což je celkem přes 13 miliard. Teď se o svůj díl hlásí také kraje.

Liberecký kraj předložil zákon, podle něhož by mohly kraje dostat přímý příspěvek 500 korun na obyvatele. Zlínský kraj, pro něhož by to znamenalo příjem 291 milionů korun, se k této iniciativě přidal.

„Kraje a obce dokážou nejefektivněji využívat peníze na investice, je na ně více vidět než na celostátní úrovni. Obce finanční prostředky dostaly, takže by bylo z tohoto pohledu spravedlivé, aby je kraje dostaly taky,“ myslí si zlínský hejtman Jiří Čunek.

Podpora zákona prošla krajskou radou i zastupitelstvem. Pokud Zlínský kraj peníze dostane, použije je na nejrůznější investice.

„Máme na tento a příští rok naplánovanou velkou investiční činnost, není to jen nová nemocnice, ale další investice jsou ve školství, dopravě, kultuře,“ zmínil Čunek.

„Vláda by si i měla uvědomit, že samosprávy byly v posledních letech největšími investory, investovaly více než 110 miliard korun. V případě, že jim daňové příjmy poklesnou, což se už děje, budou ohroženy jejich investice, a to se zpětně projeví na živnostnících a firmách v každém kraji,“ nastínil krajský radní Petr Gazdík (STAN).

Vláda už k návrhu zákona vydala nesouhlasné stanovisko. „(...) státní rozpočet na rok 2020 ani po provedených novelách s tímto výdajem nepočítá,“ je uvedeno ve stanovisku z konce července.

Vláda argumentuje mimo jiné tím, že krajům kompenzuje ztráty příspěvkem na opravy silnic II. a III. tříd, letos by to mělo být skoro 17 miliard korun. „(...) tato podpora má charakter mimořádné pomoci krajům, nikoli systémového opatření, neboť správa, údržba a opravy silnic II. a III. třídy patří do samostatné působnosti krajů,“ píše se v usnesení.

Následky za nouzový stav má nést vláda, míní Čunek

Pokud by k podpoře cest přibyl ještě příspěvek 500 korun na obyvatele, tak by podle vlády celková darovaná suma dvanáctkrát převýšila ztráty krajů v souvislosti s koronavirem. Vláda také zákonu vyčítá, že v něm není přesně uvedeno, že peníze kraje použijí na investice, jak o tom mluví.

Kraj ale s názorem vlády nesouhlasí. „Číslo téměř 17 miliard korun jsem nikdy neslyšel. Nicméně jsme počítali s tím, že vláda má jiný názor. My dál trváme na svém požadavku,“ reagoval Čunek.

Podle něho by vláda měla nést následky za vyhlášení nouzového stavu. „Je tady hluboká krize a všichni zaměstnanci veřejné správy měli sto procent platu, i když mnozí byli doma. To je nezodpovědné,“ je přesvědčený Čunek.

„Vláda sčítá hrušky s jablky. Číslo, které uvádí, je nesmysl. Zřejmě sčítá všechny příjmy krajů. Považuji to za hru s čísly,“ řekl Gazdík.

Podle něho by měl zákon větší šanci na úspěch, pokud by ho vláda podpořila. Rozhodující slovo budou mít poslanci, potom případně senátoři. Klíčový v hlasování bude postoj poslanců vládního hnutí ANO.

„Vidím, že kraje jenom nastavují ruce a nesnaží se něco vytvářet. Myslím, že taky Zlínský kraj jenom čekal na to, co pošle vláda, a nedělal vlastní kroky. Nepatřili jsme k ukázkovým krajům, které se o sebe uměly postarat,“ míní zlínská krajská radní a poslankyně Margita Balaštíková.

Podle ní měl kraj více šetřit a odkládat některé zbytné investice, například v kultuře nebo památkové péči. S tím hejtman nesouhlasí.

„Nemyslím si, že jsme v takovém stavu, že máme zrušit podporu divadla nebo filharmonie,“ uvedl Čunek.

Zákon by mohla Sněmovna projednávat v září. „Budeme o tom jednat a vyhodnocovat rozpočtový dopad nejenom na kraj, ale i na stát. Na jednu stranu je dobré dát peníze krajům, protože kraje je využijí na věci, jež jsou nutné, ale měli bychom také vědět, jaký to bude mít dopad na státní rozpočet,“ předestřel zlínský poslanec za ANO Marek Novák.

Dodal, že by teď nový zákon spíše podpořil, ale potřebuje znát propočty od ministerstva financí.

„Byl bych rád, kdyby se peníze našly, a současně bych potom uvítal, když budou kolegové z opozice zticha při řešení deficitu na rok 2021. Jsou to spojené nádoby,“ vzkázal Novák.