Zlínský kraj chystá rekordní investice. Utratit plánuje tři a půl miliardy

Během několika měsíců demolice tří starých budov a nejpozději do konce roku 2024 zahájení stavby nového pavilonu. Tak je naplánovaná první etapa proměny areálu Baťovy nemocnice ve Zlíně, tedy nový gynekologicko-porodnický pavilon za více než 1,5 miliardy korun.

V příštím roce do této akce investuje Zlínský kraj téměř 150 milionů korun a půjde o jednu z nejvyšších investic. Nebude však jediná. Celková částka, kterou chce hejtmanství utratit za investiční akce, bude rekordní.

„Rozpočet na rok 2024 máme sestavený jako silně proinvestiční, na investice v něm máme vyčleněných 3,5 miliardy korun, což je o celou třetinu více než letos a vůbec nejvíce v historii kraje,“ informoval hejtman Radim Holiš. „Investovat tak budeme maximum toho, co nám umožňují vlastní příjmy.“

Peníze půjdou především do zdravotnictví, ale také do školství a sportu, sociální oblasti nebo památkové péče.

Čtyři nemocnice a záchranná služba si vyžádají částku přesahující jednu miliardu. Vedle zmíněné porodnice zafinancuje kraj rekonstrukci interního pavilonu v Uherském Hradišti a pošle na něj 280 milionů korun. Téměř 300 milionů spotřebuje Kroměřížská nemocnice především na přístavbu, modernizaci a dostavbu budovy A. Zhruba 160 milionů pošle kraj Vsetínské nemocnici na projekty a modernizaci areálu.

„Přípravu na přístavbu budovy A jsme už dokončili, chceme právě do její části s chirurgickými obory koncentrovat akutní péči,“ upřesnila ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová. „Jsme moc rádi, že tuto investici převezme kraj.“

Téměř 700 milionů budou stát investiční akce ve školství, více než 430 milionů půjde příští rok do domovů sociální péče a přes 260 milionů do památkové péče.

Nejnákladnější akcí v sociálních službách bude stavba domova pro seniory v Liptále za 208 milionů korun. Určený bude pro seniory, kteří už nejsou soběstační hlavně kvůli svému věku a potřebují stálou pomoc jiného člověka. Kapacita bude 58 lůžek. Na několika středních školách v kraji přibudou fotovoltaické elektrárny za 55 milionů korun.

Finance míří i do oblasti kultury. Hejtmanství například začne s budování Kulturního a kreativního centra Zlínského kraje v Čiperově vile ve Zlíně, na což má připravených téměř 115 milionů korun. Chystá v něm vzdělávací programy pro děti, dospělé či seniory, prostor mají dostat badatelské aktivity s možností studovat industriální architekturu. Konat se zde mohou umělecká sympozia a semináře.

„Dobrou zprávou je, že nebudeme čerpat žádný úvěr, naopak počítáme se snížením zadlužení kraje o zhruba 200 milionů korun, z 1,9 na 1,7 miliardy,“ poznamenal náměstek hejtmana pro oblast financí David Vychytil.

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 20,095 miliardy korun a celkové výdaje 22,029 miliardy korun. Pro pokrytí rozdílu použije kraj finanční prostředky z minulých let. Klíčovou položkou příjmů pro vlastní hospodaření kraje jsou daňové příjmy, které jsou odhadovány ve výši 6,1 miliardy korun a představují 82 procent vlastních příjmů.

Kraj podpoří i zlínskou univerzitu

Krajští zastupitelé navíc schválili také střednědobý výhled investic. Do roku 2031 se v něm například počítá s investicemi do čtyř krajem vlastněných nemocnic ve výši 9,1 miliardy korun, do rozšiřování kapacit sociálních pobytových zařízení mají směřovat až 2 miliardy a na rozvoj nových technologií a inovací 1,2 miliardy.

Kraj chce také výrazněji podporovat Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. „Prozatím máme pro tyto účely vyčleněno 700 milionů korun, tuto částku bychom však chtěli postupně navýšit až na 3 až 4 miliardy korun,“ plánuje Vychytil.

Zatímco koalice je ze svých plánů nadšena, opozice je kritizuje. „Zásadně se mi nelíbí, že kraj tímto rozpočtem něco slibuje a nic neplní. Nevěřím jim, že to udělají,“ konstatoval opoziční zastupitel za KDU-ČSL Jiří Čunek, který hlasoval proti rozpočtu. „Pouze chaoticky řídí kraj, vyhodili odborníky z resortu investic a nemají nikoho, kdo by investice řádně připravil. Vidím to prostě jinak.“

Zdrželi se, nebo byli proti rovněž někteří další lidovci, členové STAN či hnutí Trikolora–Soukromníci–Nezávislí.