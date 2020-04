Lidé znovu mohou do úřadů, v Otrokovicích si otevřou předloktím

Zlínský krajský úřad po dočasném zrušení opět zavádí úřední hodiny od pondělí do pátku s tím, že každý den začínají v 8 hodin a v pondělí a ve středu končí až v 17 hodin, v úterý a čtvrtek o dvě hodiny dříve a v pátek ve 13 hodin.

Lidé by přesto měli preferovat písemnou komunikaci, a pokud je ústní nezbytná, mají se předem domluvit na schůzce s úředníkem.

„Přístup do budovy bude umožněn osobám, které budou mít domluvenou schůzku s konkrétním zaměstnancem nebo uvolněným členem zastupitelstva,“ sdělil ředitel krajského úřadu Milan Štábl.

Návštěvníci by měli dodržovat bezpečnostní pravidla (to platí i pro ostatní úřady), jako je nošení roušek či dvoumetrové rozestupy. Krajský úřad zavedl kvůli koronaviru také některé novinky.

Pult podatelny je vybavený ochranným sklem, v přízemí budovy jsou dočasně zřízená tři jednací místa s ochrannými zástěnami z průhledného plastu. U vstupu i před podatelnou jsou bezkontaktní stojany s dezinfekcí. Lidé si s sebou nově musejí vzít občanský průkaz, aby úřadu poskytli identifikační údaje.

Na zlínském magistrátu od tohoto týdne fungují úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin (dosud to bylo jen šest hodin týdně), avšak pouze na základě předchozí domluvy.

„Nejedná se o prosté otevření radnice. Mimo tuto dobu jsou budovy a pracoviště magistrátu uzavřeny,“ upřesnil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Bez klasických úředních dnů byla kroměřížská radnice, kde byla v omezeném režimu otevřená jenom podatelna. V pondělí a ve středu bude úřad opět přístupný tak, jak byli lidé zvyklí, tedy od 7:30 do 17 hodin.

„Po měsíční pauze očekáváme, že lidí bude chodit hodně. Apeluji na občany, aby využívali možnosti objednat se předem,“ vzkázal starosta Jaroslav Němec. Ostatní dny se dostanou dovnitř jen předem objednaní klienti.

Stejný režim jako v Kroměříži začne platit v Uherském Hradišti v budovách na Masarykově náměstí a v Protzkarově ulici, kde dosud byly jen čtyři úřední hodiny v týdnu.

Ve Vsetíně měli úřední hodiny v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin, teď to bude od 8 do 17 hodin s hodinovou přestávkou kolem oběda.

„Kvůli minimalizaci pohybu osob v budově bude městskou policií po zazvonění na její služebnu umožněn vstup pouze těm, kteří se předem objednali telefonicky nebo online na webovém objednávkovém systému,“ upozornila mluvčí radnice Jana Raszková.

Městský úřad se po zhruba měsíci otevře také v Otrokovicích, kde navíc zavádějí bezpečnostní novinku v podobě takzvaných namadel. To jsou plastové dílce, jež se připevní na kliky, takže lidé mohou dveře otevírat předloktím, aniž by dlaní sáhli na kliku.

Úřad si namadla tiskne na 3D tiskárně technologií vrstveného plastu. Budou u pokladen, přepážek nebo na toaletách.

„Tisk jednoho namadla zabere přibližně dvě hodiny. K dispozici jich máme prozatím dvacet,“ přiblížil IT specialista úřadu Lukáš Večeřa.