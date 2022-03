U krmítek je pestrá podívaná, některé druhy se však přestaly ukazovat

Pozorování ptáků může ovlivňovat letošní zima, kdy byl v kraji přírodní sníh především ve vyšších polohách, v nížinách jen zřídka a vždy brzy roztál.

„Je to taková zvláštní zima. Na kopcích je sníh, zatímco v zelených údolích by se mohly pást ovečky,“ říká s úsměvem valašskomeziříčský ornitolog Miroslav Dvorský.

To může znamenat, že někteří ptáci, kteří by v horách jen těžko hledali potravu, slétají do nižších poloh. „V našem ekocentru jsme letos pozorovali okolo dvaceti druhů,“ upozornil Dvorský.

„Poprvé jsem tu zaznamenal například králíčka obecného. Taky krásné sýkory parukářky, které jsme tu dřív běžně nepozorovali.“

Naopak mizí vzácnější severské druhy, které se dříve v kraji objevovaly. „Brkoslav severní, který sem přilétá ze Skandinávie, už vidět několik let není. Je to možná tím, že na severu jsou mírnější zimy,“ popsal ornitolog.

„Pěnkava jíkavec tu zase neměla potravu, protože loni prakticky nebyly bukvice.“

Lidé se na něj často obracejí s tím, že některé ptáky, kteří v kraji pobývají, nemohou ke krmítkům dostat.

„Je to i o tom, že si ptáci na to místo musejí zvyknout,“ naznačil Dvorský. „Nám tu nikdy nelétali strnadi obecní. Začal jsem tedy směs se slunečnicí, prosem či loupaným ovsem přisypávat mezi keře. Ptáci si tam postupně zvykli, teď už jich tam létá přes dvacet.“

Přikrmování ptáků má své zásady

Je také vhodné, aby v případě sněhové pokrývky lidé vyhrabali sníh pod krmítkem až na holou zem a tam přisypávali potravu. Osvědčují se i kokosové ořechy rozkrojené napůl s tukem a semeny.

K vidění je rovněž řada nevšedních druhů vodních ptáků. Voda na rybnících je většinou rozmrzlá a ptáci tak mají ideální podmínky. Jedním z nejvýznamnějších zimovišť jsou Záhlinické rybníky.

„Před několika dny jsme tu v rámci exkurze viděli mimo jiné labuť zpěvnou, močáky velké, husy běločelé. Potěšilo pozorování orla mořského a ledňáčka říčního,“ popsal Dvorský.

Lidé mohou vodní ptáky i přikrmovat, ale podle odborníků by měli dodržovat jasné zásady.

„Nejvhodnější potravou jsou semena pšenice, loupaný oves nebo kukuřice, slupky jablek a zbytky listové zeleniny,“ popsal Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku.

Lidé by přitom měli být obezřetní s pečivem a především zkontrolovat, zda na něm není plíseň či sůl. Ochránci přírody také vyzývají, aby si lidé všímali a fotili kroužkované ptáky. Informace pak mohou poslat ornitologům.

„Budou vám vděčni za pomoc při mapování jejich zimovišť a tahu,“ uvedl Šafránek.