„Je na nás, abychom vakcínu dostali k lidem, ale avizované počty dávek jsou tak nízké, že se nebudeme pouštět do budování velkých center. Jsme připravení očkovat více, přáli bychom si více vakcíny, protože je velký převis zájemců. Ale stát ji zatím nemá,“ prohlásil hejtman Radim Holiš.

Kraj by měl mít do konce března k dispozici dohromady 41 tisíc dávek. To je počet, který zvládnou vyočkovat nemocnice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně, Kroměříži a Valašském Meziříčí spolu se zapojenými praktiky. Z 290 praktických lékařů v kraji chce možnosti vakcinace svých pacientů využít 210. Zájem mají i další místa.

„Jde třeba o laboratoře, soukromé společnosti, velké firmy. Mají prostory i zázemí. Nejdůležitější jsou ale praktici,“ upřesnil krajský koordinátor pro očkování Jiří Lučan.

Očkování seniorů starších 80 let se ve Zlínském kraji rozběhlo v polovině týdne. Všichni by vakcínu měli dostat během ledna a února.

V nemocnicích ve Zlíně, Kroměříži a Vsetíně začali tyto lidi očkovat ve středu a do konce týdne aplikují vakcínu dohromady 270 zájemcům. V Uherském Hradišti se očkovací centrum otevřelo ve čtvrtek a do konce týdne včetně víkendu odbaví 240 lidí.

Registrování se od pátku částečně změnilo. „Při registraci senioři dostanou PIN2, který slouží k rezervaci termínu očkování, až ve chvíli, kdy se uvolní vakcína. Pořadí tak nově bude určeno podle věku, ne podle toho, kdo se dřív přihlásí,“ upozornil hejtman.

Zapojí se přes dvě stě praktiků

Další možností pro seniory ve Zlínském kraji je očkování u obvodního lékaře. První čtyři ambulance na Zlínsku už tento model otestovaly. Dva lékaři dostali po dvou ampulích, další dva po třech, dohromady tedy naočkovali 60 pacientů.

V příštím týdnu by měly dávky přijít do okrajových částí kraje a systém by měl být časem nastavený tak, že dodávka bude pravidelná v konkrétním dni v týdnu.

Na řadu se budou praktici dostávat podle toho, kdo bude mít hotový seznam zájemců o očkování.

„Logisticky je to zvládnutelné. Dovoz vakcíny, její nabírání, aplikace i zápis vakcinace do informačního systému proběhl bez potíží. Je to časově náročnější, dvanáct pacientů lze naočkovat přibližně za sedmdesát minut, ale celkově to hodnotím kladně. Očkování u praktických lékařů je vhodné řešení,“ popsal zkušenosti zlínský lékař Michal Procházka.

„Z nemocnice mi přivezli vakcínu v termoboxu, v ordinaci jsme ji dali do ledničky, kde vydrží pět dní, po rozředění ji pak musím aplikovat do šesti hodin. Měl jsem objednaných šest pacientů, tedy počet na jednu ampuli. Nebyl žádný problém. Jediná závada je, že vakcíny je nedostatek,“ doplnil Lubomír Nečas, zlínský lékař a předseda krajského Sdružení praktických lékařů.

Právě na praktiky Zlínský kraj hodně spoléhá. Když se zapojí 250 ordinací a 30 očkovacích míst, podaří se každý pracovní den naočkovat pět tisíc lidí, tedy 100 tisíc za měsíc.

Ordinace jsou navíc samy o sobě očkovacím místem, lékaři své pacienty znají, pacienti zase znají je. V takovém případě odpadá seniorům případný stres z neznámého místa i komplikace s dopravou.

„Starostové by chtěli nabídnout například i tělocvičnu, ale očkovací místo musí splňovat určitá pravidla, nemůžeme to dělat živelně,“ poukázal Holiš.

Na začátku týdne také revmatologická ambulance Medical Plus z Uherského Hradiště, zapsaná jako očkovací centrum, vyzkoušela vakcinaci přímo v domácnostech seniorů. V Popovicích a sousedním Podolí se podařilo naočkovat 70 nejstarších seniorů. Někteří starostové pak tento způsob kritizovali jako nespravedlivý.

VIDEO: Ve Zlínském kraji začali proti covidu očkovat praktičtí lékaři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vybrali jsme obce na Hradišťsku proto, že bylo nejzasaženějším regionem. Nikoho nechceme znevýhodňovat, vakcínu budeme rozdělovat rovnoměrně do všech čtyř okresů,“ slíbil hejtman.

Zlínský kraj dál očkuje také zdravotníky a další profese. V nemocnicích dostalo první dávku zatím zhruba 2 400 zdravotníků z celkem pěti tisíc, dále také záchranáři, klienti některých domovů pro seniory nebo někteří praktičtí lékaři. Další zdravotníci na vakcínu stále čekají.

V příštím týdnu by navíc někteří už měli dostat druhou dávku. Senioři nad 65 let, kterých je ve Zlínském kraji asi 55 tisíc, se na řadu mohou dostat v březnu.