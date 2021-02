Praktici ve Zlínském kraji začnou s očkováním seniorů od půlky února

„Tuto skupinu seniorů můžeme v ordinacích očkovat téměř hned, ale v současné době nemáme tolik vakcíny. Nejdříve ji musíme aplikovat těm, kteří jsou registrovaní a mají rezervovaný termín v očkovacích centrech, také do domovů seniorů nebo na druhé dávky zdravotníkům,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

V příštím týdnu má vakcínu dostat asi šest tisíc lidí. Kraj doočkuje zájemce v pobytových sociálních službách, začne očkovat v domovech s pečovatelskou službou a bude pokračovat se seniory v očkovacích centrech, se zdravotníky i s aplikací druhé dávky.

Přijít má 3 000 dávek vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech a 1 400 od Moderny.

Na očkování svých pacientů je připravených 249 lékařů, kteří vytvořili seznamy seniorů patřících do nejstarší kategorie. Napočítali jich asi 12 500.

Zhruba 10 až 15 procent se ale registrovalo do očkovacího centra a čtvrtina o očkování zatím nemá zájem.

„Většina seniorů se domluvila s praktiky, že na vakcínu klidně počkají, protože chtějí raději přijít do ordinace než se trmácet do města. Jsme schopní naočkovat asi deset lidí denně v jedné ordinaci, to znamená, že bychom všechny ze seznamu dokázali zvládnout zhruba za deset dní. Mohlo by to jít rychle,“ popsal Lubomír Nečas, předseda zlínského Sdružení praktických lékařů.

Kraj chce lékařům pomoci s injekčními stříkačkami i s rozvozem vakcín.



Zdravotníci v očkovacích centrech v kraji obslouží denně asi 1 500 zájemců. Přijít mohou do nemocnic ve Zlíně, Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Valašském Meziříčí. Nyní je naočkováno v kraji asi 14 tisíc lidí.

„Přestože nemáme fakultní nemocnici, tak jsme na tom s počtem naočkovaných ve srovnání s dalšími kraji velmi dobře,“ sdělil Holiš.

Plošné očkování? Až v dubnu

Dávku už dostalo šest tisíc zdravotníků a čtyři tisíce osob z řad zaměstnanců a klientů v sociálních službách a domovech seniorů. Lidí nad 80 let je naočkovaných přibližně 1 500 z celkem deseti tisíc registrovaných. Téměř 2 500 lidí už dostalo druhou dávku.

„Jsme rádi, že se nám podařilo výrazně snížit přenos nákazy v domovech pro seniory. Pacienty, kteří tvoří největší část hospitalizovaných a ohrožených covidem, se nám teď daří držet zdravé,“ řekl hejtman.

Skupinu označovanou jako 1A, do které patří zejména senioři nad 80 let a zdravotníci, plánuje kraj doočkovat do konce března. V dubnu se mají zásadně zvýšit počty dodávané vakcíny do Česka a tím i do jednotlivých krajů. Právě v té době by mohlo odstartovat plošné očkování.