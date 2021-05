Praktičtí lékaři pokračují v očkování, kraj prolomil novou státní strategii

„Vyjednali jsme pro naše praktiky dodávání vakcín tak, jak to bylo doposud. Budou jim je posílat nemocniční lékárny,“ naznačil hejtman Radim Holiš.

„Jsme rádi, protože lékaři mají seznamy starších lidí, kteří se chtějí očkovat výhradně v ordinaci, a nechtěli jsme je posílat do center.“

Stát rozhodl, že do ordinací praktických lékařů bude směřovat vakcína Moderna pouze na druhé dávky. Na tu první si ji mají lékaři objednat u distributora sami. To by ale znamenalo, že by museli vzít balení se stovkou dávek, což praktici ve Zlínském kraji považují za problematické. A upozornili, že by kvůli tomu s očkováním skončili.

Po dohodě kraje s Centrálním řídicím týmem bude do regionu i v dalších týdnech docházet Moderna na první i druhou dávku. Kromě toho přijde do ordinací také AstraZeneca určená na druhé dávky.

„S očkováním proto dál pokračujeme,“ přitakal zlínský lékař a předseda krajského Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas. „O kolik dávek si praktik požádá, tolik dostane. To je pro něj rozhodně výhodnější, než kdyby si musel objednat a vyočkovat celou stovku.“

Ze zhruba 290 ambulantních lékařů v současnosti očkuje první dávkou asi 30 procent, druhými dávkami všichni ti, jejichž pacienti to potřebují. Dohromady praktici v kraji podali od začátku ledna 59 740 dávek.