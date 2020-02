Kotlíkové dotace jsou rozdané, dostane se však i na lidi v pořadníku

Nahradí je plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla a kotle na biomasu.

„Rodinné domy patří k významným znečišťovatelům ovzduší. Smyslem kotlíkových dotací je motivovat jejich majitele k tomu, aby snížili škodlivé emise,“ uvedl krajský radní odpovědný za řízení dotačních programů Jan Pijáček.

Poslední, třetí kolo rozdělování dotací se konalo v polovině října. Nedávno jeho výsledek schválila krajská rada.

Žadatelů, kteří splnili podmínky, tedy poslali elektronickou žádost a poté do 10 dnů doručili všechny podklady, bylo celkem 2 807. Z toho zhruba polovina už má peníze jisté.



Z dalších žádostí kraj sestavil pořadník. Alespoň část lidí, kteří v něm skončili, ještě na dotaci dosáhne. Už nyní je totiž jisté, že kraj dostane na takzvané kotlíkové dotace dalších 60 milionů korun.

„To jsou peníze, které vláda přesměruje z programu Nová zelená úsporám,“ doplnila vedoucí oddělení absorpční kapacity krajského úřadu Jana Koldová.



K dispozici by měly být před koncem kalendářního roku. Velmi pravděpodobně ale bude částka ještě navýšena o peníze, které zbudou v jiných regionech. Ne všude je totiž zájem tak velký jako ve Zlínském kraji a už v minulosti platilo, že nevyčerpané peníze dostanou k dispozici zájemci jinde.

Do Zlínského kraje tak během předchozích dvou kol rozdělování přišlo navíc 20 milionů korun. Zatím není možné říct, kolik to bude celkem, na tyto peníze už se ale nebude vyhlašovat další výzva. Dostanou je výhradně lidé z pořadníku.

I nadále platí, že se dají peníze využít zpětně, přesněji od 15. července roku 2015. Tento termín zůstává stejný, i když se peníze budou přidělovat později.

To, že z domů zmizí staré kotle, nejvíc ocení lidé v kopcovitých oblastech. Ty zahrnují velkou část území kraje. Během topné sezony je pravidelně zahaloval dým z komínů, zvyšovala se prašnost a také počet nemocných s respiračními potížemi.

Úspěšný projekt pomohl konkrétním lidem

Odpovídá tomu i pořadí regionů, sestavené podle zájmu o dotace. Nejvíce úspěšných žádostí je z okresu Vsetín, následují Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž.

„Kotlíkové dotace byly velmi úspěšný nápad, který pomohl konkrétním lidem. Někteří by kotel vyměnili i bez této podpory, ale určitě by to nebylo tak masivní,“ mínil Pijáček.

Ve Zlínském kraji byl od počátku obrovský zájem, lidé na nabídku zareagovali okamžitě. Kotlíkové dotace navíc změnily způsob podávání žádostí. V prvním kole v roce 2016 ještě museli zájemci vystát frontu a podat žádost osobně. Na rozdíl od jiných regionů přitom nedošlo k žádným excesům.

Nicméně v dalším kole, po změně ve vedení kraje, už se žádosti posílaly elektronicky. Zlínský kraj byl první v zemi, který takovou možnost nabídl. Další regiony jej následovaly. Kraj ale zabodoval také tím, že jeho systém vždy vydržel nápor žadatelů, zatímco v některých jiných regionech se potýkali s jeho nestabilitou.