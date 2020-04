Nejen Brod a Napajedla, hygiena radí dezinfikovat bytovky v celém kraji

Čistit se má speciálním přípravkem jednou denně. Pravidelné používání účinné látky je totiž potřeba také jako prevence.

„K vydání doporučení jsme přistoupili na základě podnětů a požadavků ze strany veřejnosti a zkušeností z realizace protiepidemických opatření v bytových domech v Uherském Brodě,“ vysvětlila mluvčí Krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková.

„Je třeba si uvědomit, že společné prostory, jako je třeba i chodba, výtah a podobně, jsou veřejnými místy, kde procházejí obyvatelé bytového domu, případně další osoby. Prevence je z důvodu ‚anonymity‘ osob na místě,“ zdůraznila.

Doporučující leták zveřejnila hygiena na webu už před několika dny. Podle zjištění MF DNES však o něm řada majitelů domů včetně měst nevěděla.

Vzhledem k tomu, že jde pouze o doporučení, nikoli povinnost, záleží na každém, jak si ho vyloží a jak na něj zareaguje. „Pro nás to není nic nového. V městských domech máme úklidové složky, které už týdny používají dezinfekci,“ řekl primátor Zlína Jiří Korec.

V krajském městě je ale množství dalších bytovek a panelových domů, které jsou ve vlastnictví družstevníků nebo společenství vlastníků. Například Bytové družstvo Podlesí na Jižních Svazích provádí běžnou dezinfekci v rámci úklidu dvakrát týdně.

Z pohledu hygieny má ale preventivní opatření smysl v případě, kdy se používá látka s virucidním účinkem, tedy například přípravek označovaný jako Anti-COVID.

Ošetřit by se jím měly kontaktní plochy vstupních dveří, výtahů, madel, zábradlí, schránek, zvonků, klik u vchodových dveří či podlahy na chodbách. Především tedy místa, kterých se lidé dotýkají rukama. Frekvence by měla být jednou denně.

„Je to aktuální záležitost, teď hledáme způsob a termín provedení. Každopádně k dezinfekci v našich domech přistoupíme v nejbližších dnech,“ konstatoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Podobně reagovali i v Uherském Hradišti. Většina měst ale upozorňuje, že dezinfekční prostředky zajistí pouze pro úklid v městských domech. Soukromí vlastníci by si je měli podle svých možností a vlastního uvážení pořídit sami.

„Nikomu to nemůžeme nařídit, jde jen o doporučení a záleží na obyvatelích, co uznají za vhodné. Vlastníkům jsme zajistili dezinfekci v rozprašovači a většina o to měla zájem,“ sdělila Pavla Marušáková ze Správy domů Zlín, která má na starosti třináct bytových domů.

V Brodě se týden neobjevil případ nové nákazy

V Uherském Brodě platí povinnost každodenní dezinfekce už tři týdny. Její dodržování kontroluje hygiena. Podobné to bude v Napajedlích, kde je kolem 80 bytových domů.

„Nákazu jsme utlumili, týden se tady neobjevil žádný nový případ. Je možné, že za týden už povinné nařízení hygiena zruší. I přesto ale budeme obyvatele nabádat, aby si prostory dezinfikovali,“ naznačil uherskobrodský starosta Ferdinand Kubáník.

Ve Vsetíně vyřešili preventivní očistu společných prostor už na začátku dubna. Do domů pořídili 450 litrů dezinfekce, kterou si v balení po 1,5 litru zájemci rozebrali. K dispozici ji mají ve zhruba 300 vchodech, kde je správcem Stavební bytové družstvo Vsetín.

„Rozhodli jsme se sami. Tak, jak sleduji odborné debaty a jak vidíme vývoj situace, tak jsme na to zareagovali. Zájem o dezinfekci byl velký. Současně jsme také na jednotlivé vchody vylepili letáčky s doporučením například o tom, že je potřeba nosit roušky i na chodbách domů,“ vysvětlila ředitelka Stavebního bytového družstva Miroslava Vaculíková.

Před třemi týdny rozdali prostředky do 41 bytových domů také ve Valašských Kloboukách, kde dezinfekci Anti-COVID získali od Univerzity Tomáše Bati. „Jedná se o dezinfekci vhodnou právě pro ošetření vnitřních prostor bytových domů, klik, madel, schodišť, výtahů a podobně,“ doplnila tamější starostka Eliška Olšáková.