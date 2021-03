Starosta dal dopis na podatelnu a po 25 letech v tichosti opustil radnici

Představte si, že jste bezmála pětadvacet let starostou malé vesnice, kde vás každý zná. A pak, aniž by to někdo z okolí tušil, ze dne na den skončíte. Beze slov, bez vysvětlení. To je případ Karla Malovaného ze slovácké obce Jalubí.