Rozvolnění fitness centrům nepomohlo, lidé raději chodívají cvičit ven

Při pohledu do posiloven a fitness center to vypadá, jako by pandemie koronaviru ani nebyla na ústupu. Lidé se do tělocvičen vracejí jen pomalu. Nepomohl ani fakt, že rozvolnění ve vnitřních sportovištích má za sebou v krátké době už třetí vlnu a klienti nyní mohou využít i šatny, sprchu či wellness.

Většina posiloven je na polovině návštěvnosti obvyklé naplněnosti před pandemií. „V pozadí nezájmu je prokazování bezinfekčnosti, limitující omezení kapacity a donedávna také zavřené šatny a sprchy,“ naznačila fitness trenérka centra Sportrelax Holešov Petra Pospíšilová.

Průzkum České komory fitness (ČKF), jenž zahrnul názory majitelů 252 provozoven z celé země, její názor potvrzuje. Skoro tři čtvrtiny respondentů uvedlo, že klienty jim ubírají současná vládní opatření.

Největší zástup těch, kteří začali znovu cvičit, tvoří majitelé loni nevyčerpaných permanentek. Ti však majitelům přinášejí zanedbatelný či téměř nulový zisk.

„Zrušení červnových kompenzací považujeme za nefér jednání ze strany vlády. Ocitáme se tak v ještě větších ztrátách,“ upozornili podnikatelé v průzkumu.

„Počítáme, že budeme mít v červnu třetinové tržby, kterými nemůžeme pokrýt ani nájemné. Uvidíme do konce roku, jaká bude situace, a poté se rozhodneme, zda fitness nechat, uzavřít, či rozprodat.“

Respirátor se nosit nemusí, ale lidé to neví

Prezidentka ČKF Jana Havrdová považuje současnou situaci za paradoxní. Tvrdí, že v době, kdy má pravidelná fyzická aktivita jednoznačně pozitivní dopad na zdraví pandemií oslabené populace, tak ministerstvo zdravotnictví brání v činnosti sektoru, který se o kondici národa dokáže sám postarat.

„Opakovaně dostáváme jen sliby rozumných podmínek pro bezpečný provoz, ale do mimořádných opatření se výsledky našich jednání nepromítají,“ sdělila Havrdová.

Někteří lidé také mohou odkládat návrat z obavy, že je v uzavřeném prostředí nutné nosit respirátor. To ale už neplatí.

„Jakmile lidé zjistí, že mohou volně dýchat a po cvičení se umýt, tak se začnou vracet ve větším počtu,“ myslí si Pospíšilová. Holešovskému sportovnímu centru začali významně pomáhat studenti místní policejní školy.

„Nemají kde cvičit, a tak chodí k nám. Budoucí policisté, to je stálá klientela,“ pochvaluje si trenérka.

Co ji už netěší, to je pohled do posilovny, jež patří s rozlohou 285 metrů čtverečních k těm větším. V jednu chvíli může na takovém prostoru cvičit maximálně devatenáct lidí. Pokud by často nechodili studenti, setkalo by se v hale sotva deset lidí.

Venku je teplo, sportovci míří do přírody

Rozvolnění restrikcí je pro podnikatele vítané, ale přichází v nevhodný čas. Od června do září totiž v posilovnách bývá slabší provoz, a to bez ohledu na pandemickou situaci.

„Venku začíná být stále tepleji a lidé kvůli pokračujícím omezením uvnitř posiloven raději vyrážejí do přírody,“ všiml si Jiří Kosinka, majitel sportovního centra Crossathletic z Uherského Hradiště.

V jeho posilovně může být v jednu chvíli jen šestnáct lidí. O takovém počtu si ovšem mohou nechat jen zdát.



„Jedeme na padesát procent, naštěstí nám pomáhá zájem a postupný návrat maminek s dětmi. Těch se nám začíná hlásit stále víc,“ uvedl Kosinka. Jeho podnik nepatří mezi klasické fitness, zaměřuje se na kondiční přípravu klubů a rovněž na cvičení matek s dětmi.

Podobně je na tom zlínský fitness Vita Sana Club, jedno z největších zařízení svého druhu v kraji.

„Denně k nám přijde zhruba 150 lidí, což by se mohlo zdát jako dobré číslo, jenže před covidem jich bylo 300 i 400,“ spočítal jednatel Jan Pravda. Jeho fitness drží nad vodou skupinové lekce, kde si zákazníci musejí naopak kvůli zvýšenému zájmu předem rezervovat termín.