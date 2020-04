Dobrovolníkům s 3D tiskárnami dochází materiál na výrobu štítů

„Už předtím jsem tiskl zakladače pro švadlenky. To je plastový díl, který jim usnadňuje skládání šňůrek na zavazování,“ prozradil Raška. Teď se soustředí na výrobu čelenek ke štítům. Jedna se dá vytisknout za půl hodiny, trvat to ale může i déle. Záleží na nastavení tiskárny a typu výtisku.

U zrodu domácí výroby štítů stála pražská společnost Průša Research, která vytvořila model a podrobný nákres. Ten dala k dispozici a tiskaři po celé republice z něj čerpali data pro tisk.



Distribuovala i materiál, nákupy dalšího pak tiskaři dotovali z vlastních prostředků a postupně se přidali další sponzoři.

„Lepíme díru, kterou, jak věřím, časem převezmou firmy. My už se ale dostáváme do krize. Materiál dochází i na skladech, neustále hledáme nové zdroje a varianty,“ popsal Raška. „Některé skupiny tiskařů už přešly na tisky respirátorů, jiní hledají cestu ke štítu bez komponentů z 3D tisku.“

Sám pracuje jako dělník ve společnosti Continental Barum, která má momentálně odstávku ve výrobě. 3D tiskárnu si domů pořídil už před časem. Je to pro něj koníček.

„Má ale praktické využití,“ připomněl Raška. „Když se třeba rozbije knoflík na troubě, musíte ho objednat, zaplatit i s dopravou a čekat. Já ho během hodiny rozkreslím, další tři tisknu a pátou hodinu od rozbití instaluju na místo.“

Dobře vybavená pracoviště daly k dispozici i střední školy v kraji. Ve Střední průmyslové škole polytechnické pomáhali s řezáním materiálu na zorníky, tedy průhledné části štítu, které kryjí obličej. Gymnázium v Otrokovicích zase tiskne čelenky na štíty.

„Oslovila nás maminka našeho studenta. A protože máme dvě 3D tiskárny, zapojili jsme se,“ uvedl ředitel Gymnázia Otrokovice Ivo Kramář.

Běžně je škola využívá při výuce informatiky. Teď jedou naplno, jenomže bez studentů. Ti totiž v době mimořádných opatření nemohou do budovy školy, a tak tiskárny obsluhují vyučující.

Všechny díly pak míří do skautské klubovny, kde se skládají do sad. Ty tvoří čelenka, zorník, gumička a návod. Štíty se neskládají, ale balí v rozloženém stavu, aby se zabránilo kontaminaci. Potom je dobrovolníci rozváží do výdejních míst, která koordinují skauti napříč celým krajem.

Například otrokovické gymnázium jen za první týden dodalo části na téměř 80 štítů, z toho 50 dostala místní poliklinika a domov pro seniory. Další pak putují kamkoliv, kde je potřeba.

„Zdravotníci už jsou poměrně saturováni, teď jde většina štítů do sociálních služeb,“ poznamenal Kramář. Pro lepší informovanost vznikla i webová stránka www.zlinskotisknestity.cz, kde jsou veškeré informace jak pro zájemce o štíty, tak také případné sponzory.