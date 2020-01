Zlínský kraj investuje do dopravní bezpečnosti dětí, plánuje i obří areál

Když se proplétají asfaltovými cestami, nečekají je jen přechody pro chodce, značky a semafory. Děti ve zlínských Malenovicích si mohou vyzkoušet, jak se chovat na železničním přejezdu, poblíž tunelu nebo místa, odkud vyjíždějí požární vozidla.

Tyto nové prvky získalo hřiště během loňské rekonstrukce a stalo se tak jednou z nejmodernějších výukových ploch ve Zlínském kraji.

Dalších úprav plánuje Zlínský kraj hned několik, v brzké době by měl navíc pomoct zbudovat nové plochy ve městech, kde dosud chybí. Opírá se přitom o komplexní Studii obnovy dětských dopravních hřišť.

„Obecným cílem je, aby byl Zlínský kraj dostatečně pokryt, aby se školáci mohli dostatečně proškolit a aby těchto ploch mohla využívat i veřejnost,“ nastínil krajský radní pro dopravu Pavel Botek.

Nedá se přitom říct, že by obecně byla dětská hřiště ve Zlínském kraji ve špatném stavu, některá z nich mají ale už dosluhující zázemí. To je příklad Kroměříže, kde by se letos za necelých osm milionů měla upravit budova určená pro výuku.

„Nachází se zde několik učeben, sklady a kolárna. Stávající objekt z modulových likusových unimobuněk z roku 1975, který již není vyhovující, nahradí sestava moderních modulárních buněk včetně vnitřního vybavení a rozvodů,“ popsal Botek.

Každé hřiště má svá specifika

Nová budova by měla vyrůst také v Otrokovicích. Takové zázemí umožní výuku i v zimních měsících.

„Dnes, když teploty klesnou k nule, dá se tam pobývat maximálně v kabátě, což je dost na hraně,“ upozornil krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Zimní výuka teď funguje v prostorách škol, ale cílem je dostat ji přímo k dopravním hřištím.

„Moderní prostory navíc poslouží i dalším organizacím, jako je například Český červený kříž, kluby seniorů a podobně,“ doplnil Patík.

Podle něj třeba povrchy hřišť ve Zlínském kraji příliš zásahů nepotřebují, například ve Vsetíně by se ale letos měla vyměňovat svislá značení a upravovat světelná křižovatka. Hřiště sice musejí splňovat standardy podle pokynů ministerstva dopravy, není ale nutné, aby vypadala stejně.

„Každá plocha má svá specifika. Určitě není potřeba, aby třeba v Kroměříži, kde je plocha na rovině, měli železniční tunel jako ve Zlíně,“ míní Patík.

Na druhou stranu nevylučuje, že některé z prvků, které se osvědčí, pak mohou být použity i jinde. Provozovatelé hřišť se totiž snaží připravit děti na co nejreálnější situace.

„To jsou věci, jako je třeba benzinová pumpa ve Zlíně. Do budoucna bychom tu chtěli přidat i silniční odpočívadlo, zkrátka zařadit prvky z reálné dopravy,“ doplnil Patík.

Kraj chce navíc v nejbližších letech vystavět hřiště nová. Dočkat by se měli v Luhačovicích, Rožnově, Holešově, Valašských Kloboukách či Vizovicích.

„Z důvodu zvyšující se poptávky po vzdělávání nejen dětí povinné školní docházky, ale i veřejnosti je nutné síť dopravních hřišť ve Zlínském kraji rozšířit,“ informovala mluvčí kraje Adéla Kousalová s tím, že hřiště by měla být dostupná lidem i v odpoledních hodinách a o víkendech.

Smyslem je také, aby děti nemusely za výukou daleko dojíždět. Například holešovští školáci pravidelně jezdí do Kroměříže, což by se mělo změnit.

„Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu v Americkém parku, letos bude muset ale ještě kvůli přetíženému rozpočtu počkat,“ sdělil holešovský starosta Rudolf Seifert.

Studie Zlínského kraje počítá také s velkým multifunkčním areálem, který kombinuje množství dopravních, naučných i herních prvků. Kraj pro něj předběžně vytipoval několik ploch, ale přiznává, že bez dotací se nepohne. Takové centrum totiž vyjde řádově i na stovky milionů.

„Inspirovali jsme se v Karlovarském kraji, tam ale využili stomilionovou dotaci. Pouze z rozpočtu kraje je to neřešitelné,“ zdůraznil Botek.