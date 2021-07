Zlínský kraj nabídne vakcínu i dětem, očkování ale mohou zbrzdit dovolené

U osmi lidí v kraji mají hygienici podezření na nakažlivější mutaci delta. Jde o nákazu, kterou si přivezli ze zahraničí. Ještě se čeká na sekvenaci v Národní referenční laboratoři v Praze, výsledky budou nejdříve za dva týdny. Epidemická situace ve Zlínském kraji je jinak klidná.

„Všechny okresy jsou na tom podobně. Nicméně jsme ostražití a ve spolupráci s laboratořemi bedlivě sledujeme případné mutace,“ sdělila mluvčí krajské hygienické stanice Vendula Ševčíková.

Právě kvůli delta mutaci se podle expertů v Praze zastavil pokles nových případů a jejich počet naopak začal stoupat. Dění v hlavním městě ale může být předzvěstí změn i v jiných částech republiky.



Zlínský kraj byl ve středu čtvrtý nejhorší v přepočtu nově zjištěných onemocnění na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. V Praze to bylo 21 lidí, ve Středočeském 9, v Libereckém 7,5 a ve Zlínském a Moravskoslezském 6,9.

„Virová nálož roste u lidí mezi 16 až 29 lety. Z dostupných dat se domnívám, že tady nevidíme dramatický efekt rozvolnění, ale vidíme změnu chování mladé populace, která je málo proočkovaná a je naivní vůči nákaze,“ upozornil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Ve Zlínském kraji je ve věkové kategorii 18 až 24 let naočkovaných necelých 11 tisíc lidí, od 25 do 30 let pak asi sedm tisíc. Do registru se denně přihlásí zhruba tisíc nových zájemců, přičemž ubývá těch starších a zvyšuje se počet mladších.

Od začátku července mohou rodiče přihlašovat také děti od 12 do 15 let, kterých je v kraji asi 20 tisíc. Podmínky pro jejich očkování splnily čtyři nemocnice a dvě další zařízení. Registrace je možná už nyní, vakcíny pro školáky budou připravené v příštím týdnu od středy.

Kraj bude zjišťovat zájem dětí o vakcinaci

„Budeme děti očkovat na většině míst po celém kraji, ale nechceme to spustit hned na samém začátku července. Potřebujeme vědět, jaký je zájem, jaký bude počet dětí a jak se tato čísla ustálí. Proto začneme s očkováním v řádech dnů,“ poznamenal krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

V těchto případech totiž musí být na pracovišti nebo v jeho blízkosti přítomen pediatr. Současně je také nutné, aby s dítětem na očkování přišel rodič nebo zákonný zástupce. V kraji tyto podmínky splnila očkovací centra v PSG aréně ve Zlíně a na výstavišti v Kroměříži, kde očkování zajišťují krajské nemocnice.

Dále v nemocnici v Uherském Hradišti a Vsetíně a zdravotním středisku v Luhačovicích, kde se o vakcinaci stará klinika reprodukční medicíny IVF Zlín. V revmatologické ambulanci společnosti Medical Plus v Uherském Hradišti už s očkováním dětí začali, první i druhý den tam podali vakcínu dvanácti školákům.

Očkování u pediatrů zpomalí dovolené

Na všech místech budou k očkování dětí používat vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech, která je v této věkové kategorii jedinou povolenou.

„Nemuseli jsme se obracet na praktické lékaře pro děti a dorost zvenčí, ale pokryli jsme tuto potřebu našimi dětskými lékaři,“ sdělila mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.

Kraj současně hledá možnosti, jak umožnit očkování také v ambulancích dětských lékařů. Projekt chce spustit pilotně v pěti až deseti ordinacích na různých místech v kraji.

„Osobně o ničem nevím, ale mohu říct, že rodiče se nás na to ptají. Mají velký zájem, aby děti byly očkované v ambulanci,“ všimla si zlínská lékařka Martina Přecechtělová.

„Z naší strany v tom nevidím problém, jsme zvyklí očkovat velké množství různých vakcín. Když očkujeme proti chřipce, tak dokážeme naočkovat i padesát dětí za den,“ dodala.

V současnosti si ale řada lékařů vybírá dovolenou, stejně jako rodiny s dětmi. Pravděpodobnější proto je, že ve větším by se očkování u pediatrů mohlo rozjet spíše na podzim.

Termíny pro druhou dávku lze změnit

„Pořád také řešíme, jak jim vakcínu Pfizer/BioNTech dopravit. Zatím jsme ji do ordinací nedávali, praktikům jsme dávali jiné vakcíny, které mají příznivější podmínky rozvozu. I u vakcíny pro děti se ale už částečně uvolnily podmínky pro skladování a převoz, proto doufáme, že se nám to podaří vyřešit,“ prohlásil Lučan.

První dávku očkování už má ve Zlínském kraji za sebou 45 procent obyvatel, dokončené očkování má téměř 29 procent. Zájemci o očkování si mohou zkrátit interval mezi první a druhou dávkou vakcíny, změna termínu je možná na telefonní lince 1221.

„Změna termínu druhé dávky může pomoci těm, kdo už mají naplánovanou dovolenou nebo jinou neodkladnou záležitost,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

„Ale této možnosti by měli lidé využívat co nejméně. Změna termínu totiž může zkomplikovat koordinaci očkování na jednotlivých očkovacích místech,“ dodal.