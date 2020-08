Nová cyklostezka Bevlava už vede z Valašských Klobouk až na Slovensko

A protože nedávno postavili důležité úseky cyklostezky i v Brumově-Bylnici, mohou cyklisté s výjimkou jednoho krátkého přerušení bezpečně přejíždět mezi českou a slovenskou stranou.

„Symbolika této cyklotrasy je v tom, že spojuje nejen dva státy, dva kraje a dva hrady, ale hlavně dobré lidi,“ poznamenal župan Trenčínského kraje Jaroslav Baška.

Právě od cyklistického propojení brumovského i trenčínského hradu si obě strany slibují přísun turistů. Sčítače na novém úseku zaregistrovaly jen za první měsíc provozu 40 tisíc cyklistů.

„Pro nás jsou nové úseky cyklostezky Bevlava zásadní záležitostí nejen z hlediska turismu. Zároveň slouží k dopravě dětí do školy a lidí do práce. To, že lidé takto mohou bezpečně projet mimo hlavní cesty, je úžasný počin,“ zdůraznil starosta Brumova Kamil Macek.

Díky úsekům dokončeným v posledních dvou letech má právě Brumov potenciál stát se cykloturistickým centrem. Nedávno se totiž napojil cyklostezkou na Valašské Klobouky, koncem loňského roku pak otevřel úseky, které převedou trasu směrem ke státní hranici až do Svatého Štěpána.

Tato část byla konstrukčně náročná a využívá hned tři nové mosty přes řeku Vláru. Nedokončené jsou zatím úseky v těsné blízkosti hranic, a lidé tu tak musejí využít hlavní silnici.

„Svou část ze slovenské strany připravuje obec Hornie Srnie. Také my intenzivně pracujeme na tom, abychom se dostali na slovenskou stranu, ale zatím nás brzdí problémy s pozemky. S tím se ale musíme vypořádat,“ podotkl Macek.

Celý projekt cyklostezky Bevlava má spojit Slovensko se Vsetínem a napojit se na stávající cyklostezku Bečva. Jde momentálně o nejdůležitější cyklistický projekt na území Zlínského kraje. Města a obce k budování trasy využívají evropské, státní i krajské peníze.

Aktuálně se pracuje na úseku mezi Ústím u Vsetína a Lužnou, který má být dokončen začátkem příštího roku, následovat bude propojení Lužné, Horní Lidče a Valašských Příkazů, které trasu, vyjma několik dílčích částí, prakticky zkompletuje.

K této páteřní cyklostezce se mají v budoucnu připojit další odbočky. Turisty zavedou například k rozhledně na Královci nad Valašskými Klobouky nebo k turistickým cílům, jako je třeba Ploština či Vařákovy paseky.