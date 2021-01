Nové jízdní řády ve Zlínském kraji zkomplikovaly lidem cesty do práce

„Pojmenovali jsme nejpalčivější problémy a našli řešení, které spočívá v posunu časů linek tak, aby byly zajištěny návaznosti dalších spojů. Tlačíme na to, aby změny platily co nejdříve,“ nastínil vsetínský starosta Jiří Růžička.

Ve Vsetíně letos upravovali jízdní řády MHD, dávají do ní více peněz a podle starosty chtějí, aby návaznosti s linkovými autobusy byly co nejlepší.

Další změny udělali tento týden, takže některý spoj jezdí dříve, jinému přibyla zastávka nebo bude jezdit bez omezení celoročně. A další změny ještě přijdou na začátku března.

Pokud jde o linkový autobus, pojede nově ze vsetínského nádraží do Jasenice o pár minut dříve a ještě před vozem MHD, který bývá plný. Odpoledne opačným směrem vyrazí o pár minut později – dosud odjíždí ve 14.14, nově bude ve 14.21. Směna zaměstnancům končí ve 14.15.

„Náš autobus má minimum zastávek a kratší jízdní dobu, takže pracovníci na autobusovém nádraží stihnou přípoje do okolních obcí,“ ujistil František Brachtl, vedoucí provozního úseku krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje).

Hamé: Nechceme ztratit klíčové zaměstnance

Další potíže řeší potravinářská firma Hamé, která má centrální sklad ve Starém Městě. Lidé mají problém s tím, aby se dostali včas z Uherského Hradiště na noční směnu a ráno domů.

„Mnozí ze zaměstnanců, kterých se tato změna dotkla, jsou klíčoví pro chod centrálního distribučního skladu a nemůžeme si dovolit jejich ztrátu,“ upozornil ve svém dopise ředitel skladu Hamé Jiří Černý.

Večer byli lidé zvyklí jezdit linkou číslo 1 MHD, která ale byla při úpravách jízdních řádů zrušena. Kraj tak posune odjezd linkového autobusu z Uherského Hradiště z 21.55 na 21.40, aby zaměstnanci stihli začátek směny.

Zrušený byl i vůz MHD, který odvážel lidi ráno do Hradiště. Nově jezdí linkový autobus o pár minut později. Podle Černého ale potom lidé nestíhají přípoje na nádraží do okolních obcí. „Jako příklad uvedu spoj do Vlčnova, který odjíždí v 6.20 a další spoj jede až v 9 hodin,“ zmínil Černý.

Podle Brachtla by měli zaměstnanci Hamé většinu přípojů stíhat, ovšem ne do Vlčnova. „Do Vlčnova je to poměrně daleko a autobus se musí stihnout vrátit do Uherského Hradiště, aby dovezl děti na půl osmé do školy. Ještě to řešíme, ale moc nadějně to nevypadá,“ řekl o možné změně Brachtl.

Další úpravy jízdních řádů linkových autobusů ještě přijdou. „Dolaďujeme některé věci, které vyvstaly se zavedením nového systému,“ naznačil Brachtl. Změny mohou probíhat do 7. března.

Zlínský kraj zavádí integrovaný dopravní systém, který zatím funguje jen částečně. Cestující si kupují kartu, která funguje jako virtuální peněženka u všech autobusových dopravců. Vlaky a jednotlivé MHD bude kraj postupně do systému zapojovat. Ve výsledku se na jednu kartu bude jezdit všemi druhy veřejné dopravy.