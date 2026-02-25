„Narovnáváme stav, který tam dlouhodobě byl,“ upozornil primátor Jiří Korec (ANO). Situace s návštěvností parku se změnila po jeho revitalizaci v roce 2014, po níž je v něm mnohem více prostoru pro trávení volného času. Zejména u Školní ulice, kde jsou bary a prodejny s občerstvením.
„Lidé se tam naučili chodit. Je to společenský prostor, kde se mají setkávat,“ poznamenal šéf zlínských strážníků Milan Kladníček, který inicioval tuto změnu.
|
VIDEO: Zlín má Park desetiletí, odborníci chválí místo pro různé generace
„Desítky až stovky lidí, které nepotřebujeme postihovat, se tam dopouštěly přestupku. U nich přitom není žádná společenská nebezpečnost, pokud rodiče dětí v parku mají v jedné ruce burger a ve druhé pivo,“ doplnil.
Přestupkem bylo, když si někdo koupil pivo ve Školní ulici, kterou pak přešel k venkovnímu posezení. Změnou vyhlášky je ze zákazové zóny vyjmutý krajní pás parku o šířce budovy Zlínského klubu 204 v jeho rohu.
Strážník i policista musí být vybavený kompetencemi, aby mohl takové protiprávní jednání účinným způsobem vyřešit přímo na místě, a to dnes není.
Milan Kladníčekšéf zlínských strážníků
„Vyhlášku je třeba aplikovat na osoby, které opakovaně konzumují alkohol na zakázaných místech a svým chování ohrožují či omezují práva jiných,“ zmínil Kladníček.
„Pokud jde o okolí Obchodního domu, obrátil se na nás jeho majitel. Mají tam sice ochranku, ale ta nemá na základě čeho nepřizpůsobivé občany vykázat. Je to dáno i tím, že schází legislativa, která by to umožňovala,“ podotkl Korec.
|
Na ulicích Zlína je zakázaný alkohol - jeho konzumace i prodej
„Vyhláška je takřka jediný argument, na základě něhož může městská policie alespoň částečně zakročit vůči občanům, kteří se chovají tak, že to ostatním není příjemné,“ doplnil.
Bezdomovci bývají opilí i pod vlivem drog. Sedí na lavičkách v okolí Obchodního domu a často obtěžují kolemjdoucí. „Lidé tam mohou posedávat, ale alkohol v jejich rukou už byl rušivý moment. Můžeme jim ho teď odebírat a vykázat je z místa, takže by se situace mohla zklidnit,“ věří Kladníček.
Hříšníci jsou obvykle beztrestní
Účinné postihování neukázněných lidí nejen bez domova je však komplikované. Když mu dá strážník pokutu za to, že pije alkohol tam, kde je to zakázáno, dotyčný ji nezaplatí, protože nemá z čeho. Strážník ho ze zóny vykáže, ale on se přesune jinam.
„Jsou to stále stejní herci a mění se jen nespokojení diváci. Je potřeba eliminovat herce,“ naznačil Kladníček. A ten se za chvíli vrátí na původní místo a proces postihu se opakuje s tím, že zůstane jen další nezaplacená pokuta.
„Takový lidé jsou beztrestní. Strážník i policista musí být vybavený kompetencemi, aby mohl takové protiprávní jednání účinným způsobem vyřešit přímo na místě, a to dnes není,“ poukázal ředitel městské policie.
Hana Malá z oddělení komunikace ministerstva vnitra sdělila, že je třeba se zaměřovat i na příčiny bezdomovectví. Pokud jde o důsledky, je podle ní možné viníkovi zakázat návštěvu veřejných míst, kde páchá přestupky.
„Pokud osoba zákaz poruší, může být policistou z místa vykázána,“ naznačila Malá. „V důsledku změn trestního zákoníku navíc může být porušení omezujícího opatření v některých případech kvalifikováno jako trestný čin maření úředního rozhodnutí,“ upřesnila.
|
Tisíce litrů kvasu i distribuční síť. V kraji odhalili tuto zimu už čtyři černé pálenice
Zákaz by musel vydat přestupkový odbor magistrátu, který kvůli porušení vyhlášky loni řešil 17 lidí bez domova z celkových 1 400 přestupků. Všem udělil pokutu, ani jednomu zákaz, který může platit až rok. K tomu by přistoupil, pokud by šlo o recidivu, což nebyly loňské případy. Navíc ani zákaz podle úředníků nemusí situaci řešit. Viník se zase může přesunout jinam. Ale jde i o jinou věc.
„V případě uložení omezujícího opatření nemůže být upřeno právo obviněnému, aby si například na náměstí Míru v budově radnice mohl převzít zásilky. Tudíž by musel být vymezený prostor, kterého se omezení týká, nikoliv celé náměstí, kde se problematické osoby sdružují především,“ nastínil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.
Nepřizpůsobivých občanů stále přibývá
Podle Kladníčka by bylo dobré zákonem zavést možnost alternativních trestů, pokud se by se člověk dopustil přestupku třikrát v krátkém čase. Ale i to má úskalí. Podle Malé se o tomto trestu uvažovalo, nicméně mu brání Listina základních práv a svobod. Výjimka je povolená pouze lidem ve výkonu trestu. O alternativním trestu by musel rozhodnout soud.
„Jednání by tak muselo být posuzováno jako trestný čin, což by v mnoha případech naráželo na princip přiměřenosti. U některých pachatelů by mohl být problém ukládat tento trest s ohledem na jejich zdravotní stav,“ předestřela Malá.
|
Zapálil bar a s úsměvem odešel, líčil svědek. Podle znalce nemá obžalovaný soucit
Nepřizpůsobivých občanů přitom ve Zlíně stále přibývá, dnes je jich třicet až padesát, bývají stále mladší a rozšiřují se mezi nimi drogy. Když zastupitelé úpravu vyhlášky schvalovali, byla k tomu i diskuse. „Na jednu stranu se něco uvolní a něco zpřísní, na druhou jsme bezzubí psi, kteří budou štěkat,“ popsal situaci opoziční zastupitel Břetislav Prchal (SPD).
Zákaz popíjení alkoholu platí pro širší centrum města, pro Centrální park a jeho okolí, na sídlišti Jižní Svahy či pro některé lokality v Malenovicích a Loukách. Pít alkohol se nesmí ani na autobusových a trolejbusových zastávkách.