Zlín chce prodat podíl v hokejovém klubu, nabídku společníka nepřijal

Zapsaný spolek HC Berani Zlín (41 %), který drží prvoligovou licenci a zastřešuje provoz zimního stadionu a Stadionu Mládeže, to nyní odmítl.

Titulární sponzor, stavební společnost PSG (10 %), naopak zájem o celý podíl radnice měl.

„Ovšem předložená nabídka, s ohledem na výši nabídnutého pravidelného ročního příspěvku, by podle nás nezajistila dlouhodobou stabilitu A týmu Beranů,“ řekl primátor Jiří Korec.

Městští radní příští týden rozhodnou o tom, zda na převod podílu vyhlásit veřejné výběrové řízení. „Naším cílem je získat silného partnera, který zajistí klubu v budoucích letech finanční stabilitu,“ řekl Korec.

Podle něj bude klíčová nabídnutá cena a výše pravidelného ročního finančního příspěvku pro hokejový klub, která má platit až do roku 2028. Výběrové řízení by mělo být ukončeno do konce listopadu.

Firma PSG v reakci uvedla, že předložená nabídka byla adekvátní situaci a možnostem. Pokud se objeví zájemce, který nabídne výrazně více peněz, společnost bude podle svých slov ráda, že klub bude finančně zabezpečený.