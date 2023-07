Řidiči mají další překážku, částečně se uzavřel příjezd do Zlína od Fryštáku

Ze dvou jízdních pruhů je volný jeden a provoz tam řídí semafory. „Jel jsem před šestou ráno ze Štípy do práce a čekal jsem na semaforech minimálně patnáct minut,“ postěžoval si jeden z obyvatel Štípy. „Vůbec jsem nevěděl, že se tam bude opravovat cesta, jinak bych jel do Zlína přes Hvozdnou.“

Kolony na jedné straně zasahovaly na začátek Kostelce, na druhé ke sportovnímu areálu na Vršavě. Mezi osobními auty stály linkové autobusy a vozy městské hromadné dopravy.

Do Štípy a Kostelce jezdí hybridní trolejbusy linky 4 a 5, které z Vršavy pokračují na bateriový pohon. Nabíraly zpoždění až 45 minut.

„Protože jde o linky bateriových trolejbusů, byl ohrožen dojezd těchto vozidel mimo trakční vedení,“ přiblížil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota. „Dispečeři proto museli přistoupit operativně k mimořádnému opatření.“

MHD vypravila speciální autobusy

Hybridní trolejbusy končily na vršavské točně a dál jezdily dva speciálně vypravené autobusy, které pendlovaly mezi Kostelcem, Štípou a Vršavou. Ovšem bez jízdního řádu.

„Pro cestující z Kostelce a Štípy je spojení prostřednictvím MHD do Zlína zajištěno, je však třeba počítat se značným zpožděním,“ upozornil Cekota.

Situace je o to složitější, že přes léto tudy jezdí tisíce lidí do zoologické zahrady v Lešné, a to nejen ze Zlína, ale i z mnoha jiných měst České republiky. Navíc jsou potíže už dva týdny na příjezdu do centra Zlína ve směru od Otrokovic, kde silničáři vyměňují povrch vozovky a provoz je svedený do jednoho jízdního pruhu. To způsobuje velké kolony na cestě, jíž projede přes 30 tisíc aut denně.

Silniční výpadovka na Fryšták tolik frekventovaná není, ale i tak je hodně využívaná. Jestliže ráno byla situace hodně špatná, během dne se zlepšila a zdržení byla jen pár minut. Dispečeři tak mohli vpustit na celou trasu opět bateriové trolejbusy. V odpolední dopravní špičce byly však komplikace opět větší.

Opravy potrvají týden

Cestáři začali vyměňovat povrch vozovky ve středu ve 3 hodiny ráno, práce by měly skončit příští středu. Od čtvrtka příštího týdne by měla být cesta opět volně průjezdná.

„Pro řidiče, kteří tam byli ráno, to bylo překvapující. Ale doprava je jako voda, svoji cestu si vždycky najde. Bylo to posouzeno a všemi akceptováno na nezbytně nutnou dobu,“ nastínil Libor Lukáš, jednatel Správy a údržby silnic Zlínsko, která opravu provádí. „Děláme to v rámci plánovaných oprav,“ doplnil s tím, že investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Dělníci dnes v jednom jízdním pruhu odfrézovali starých povrch vozovky, zítra položí první novou vrstvu, pozítří druhou. V pátek o půlnoci by měla úvodní fáze skončit. Příští pondělí začnou silničáři dělat druhý jízdní pruh a hotovi budou ve středu, pokud nenastanou komplikace, například s počasím.

„Nedá se to udělat v jednom dni,“ upozornil Lukáš. „Kdybychom to opravovali rovnou celé, tak to uděláme rychleji, ale dopravu nemáme kam jinam pustit, objížďky jsou skoro nemožné. Muselo být zúžení na jeden pruh.“