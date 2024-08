Silnice z Kudlova do Zlína bude uzavřená, projet půjde pouze ve směru z města

Z vytížené cesty, na níž jsou výtluky, se stane jednosměrka, po níž se bude pouze vyjíždět z města. V opačném směru pojedou řidiči osobních aut přes Filmové ateliéry, čtvrť U Majáku a po Březnické ulici. Nákladní vozy mají objížďku stanovenou přes Březůvky, Doubravy, Bohuslavice, Březnici a pak po Březnické ulici.

„Jsme přesvědčeni, že jednosměrný provoz po dobu obnovy povrchu vozovky na silnici přes Kudlov zajistí plynulejší dopravu, než kdyby měla auta stát v obou směrech před světelnou signalizací,“ věří šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý.

Při nedávné opravě Březnické ulice sloužila cesta přes Kudlov jako objízdná trasa pro řidiče, kteří jedou do centra. „Vozovka zde byla poznamenána velkým dopravním zatížením. Už tehdy jsme počítali s nutností následné obnovy povrchu,“ přiblížil Malý.

Největší omezení čeká obyvatele v čase, kdy silničáři zahájí asfaltový postřik a dojde na pokládku nového koberce. V této době nebude možné vjíždět do přilehlých ulic ani k rodinným domům.

Práce jsou rozděleny do etap, z nichž každá omezí jinou oblast. Dopravní podnik zavede výlukovou linku 32X, která pojede z Kudlova do centra po objízdné trase po Březnické ulici. Zastávky ve směru z Kudlova do Zlína dočasně zruší.

Platí uzavírka u Kudlovské přehrady

ŘSZK volilo termín tak, aby nekolidoval s Barum rally a opravami státních silničářů, kteří velkou část prázdnin rekonstruovali hlavní průtah Zlínem. Současně chtěli, aby se práce dělaly během prázdnin, kdy je provoz na cestách slabší.

Po dokončení obnovy povrchu budou během září dělníci na cestě na Kudlov ještě osazovat revizní kanalizační šachty. V krátkých časových úsecích tam bude volný jeden jízdní pruh a provoz budou řídit semafory.

Řidiči musejí také nadále počítat s komplikacemi poblíž centra Zlína. Do konce prázdnin bude pokračovat rekonstrukce Štefánikovy ulice u Kudlovské přehrady. Volná je pouze pro jízdu z centra. Pro opačný směr je uzavřená, projet tudy mohou pouze vozy městské hromadné dopravy.

Se začátkem září strastiplné léto pro zlínské řidiče skončí, další omezení na hlavních tazích je však čekají příští prázdniny.