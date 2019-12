Lidé chtějí proměnit Zlín novým hřištěm, zastávkou i osvětlením

V loňském prvním ročníku projektu Tvoříme Zlín uspěl návrh na úpravu nevzhledné zastávky městské hromadné dopravy Česká na sídlišti Jižní Svahy. I když se záměr za milion korun zatím chystá, v letošním druhém ročníku lidé už rozhodli o tom, že se oprava dokončí. Dohromady za 2,5 milionu korun.

To je jeden z deseti projektů, které veřejnost vybrala z téměř 30 zaslaných. Radnice na ně opět vyčlenila pět milionů korun v rámci takzvaného participativního rozpočtu, jenž umožňuje obyvatelům, aby se také zapojili alespoň částečně do tvorby města. Projekty jsou rozdělené na velké a malé.

Mezi velkými uspěla ještě rekonstrukce dětského hřiště na Podvesné.

„Stávající hřiště již řadu let chátrá, je v nevyhovujícím stavu a není bezpečné pro děti. Povrch je rozpraskaný a křivý. Hřiště prakticky není oploceno, není zabezpečeno ani podél silnice,“ napsala v návrhu Eva Vejmělková.

Radnice dává možnost lidem, aby mohli okolí měnit podle jejich představ. Mezi menšími vybranými záměry je instalace dětské lanovky a terénní skluzavky na Podhoří, oprava veřejného osvětlení v Bartošově ulici nebo venkovní pracovna v Univerzitním parku.

„Představte si vylepšenou parkovou lavičku, na které je pohodlné sedět i delší dobu, stoleček a pod ním zásuvku, ve vzduchu lítá wi-fi a nad tím vším krásný strom, který vám poskytuje příjemný stín,“ představil svůj záměr navrhovatel Štěpán Janků.

Dalším projektem je třeba servisní cyklostojan na nábřeží Dřevnice v místě, kde se do ní vlévá potok Januštice. V jeho útrobách bude nářadí a výkonná pumpa.

„Občané se zajímají hlavně o okolí svého bydliště. Projekty jsou rozvrstvené po celém Zlíně, nejsou jen v jedné lokalitě, což je dobře. Nejvíce hlasů získala oprava zastávky na Jižních Svazích a dětského hřiště na Podvesné,“ shrnula radní Jana Bazelová.

Jednodušší záměry by se měly realizovat poměrně brzy. Větší, kde je třeba stavební povolení, mají vzniknout do dvou let. V loňském roce uspěly a už jsou hotové: zpevněná stezka na Jižních Svazích, čítárna v Univerzitním parku, dále malované hřiště, pítko u cyklostezky či koš na cigaretové nedopalky.

Chtějí do projektu zapojit víc lidí, tak zřejmě přidají peněz

O návrzích v tomto roce hlasovalo na internetu, na radnici i v komisích místních částí kolem 1600 lidí, což je o zhruba dvě stě méně než v loňském roce. Radní očekávali větší zájem i proto, že projekt prezentovali v magazínu a dostalo se mu také značné publicity.

„Procento občanů, kteří se chtějí na projektu podílet, je poměrně nízké,“ konstatovala náměstkyně primátora Kateřina Francová.

Radnice přitom uvažuje, že by centrum města časem rozdělila po vzoru okrajových místních částí, které dostávají peníze na rozvoj (všechny dohromady každý rok 25 milionů korun) a rozhodují o nich komise složené z tamních obyvatel.

„Hledáme systém, jak lidi více zapojit do rozvoje v centrálním Zlíně,“ přiblížil primátor Jiří Korec. „Možná projekt Tvoříme Zlín rozdělíme do více sekcí, nebo pro něho navýšíme finanční prostředky. To by pro nás byla nejjednodušší varianta,“ doplnil.

Naopak nejsložitější by podle Korce bylo rozdělit centrum Zlína na části s vlastními komisemi, které by navrhovaly, jak lokality upravit, vylepšit. „Ještě v tomto volebním období přijdeme s nějakým řešením,“ nastínil primátor.

Zmínil, že okrajové části požadují stále více peněz na stále větší projekty. O hlavních a nákladných akcích bude ale vždy rozhodovat vedení města.

Korec naznačil, že by se mohlo upravit dělení peněz do jednotlivých částí podle počtu obyvatel, kteří v nich žijí. Odpovídalo by to částce vybrané na dani z nemovitosti.

„Pokud je lokalita zatížená průmyslem, měli by tam mít teoreticky více peněz. Dělali jsme si ale srovnání a vychází to přibližně všude stejně,“ dodal Korec.