Nové zlínské tržiště otevře v září 2022, letité spory radnice vyřešila

Přípravy záměru se táhnou už déle než deset let. Vázly zejména na sporech s vlastníky stánků.

„Byl bych rád, kdyby se s pracemi skončilo už v červnu 2022, ale bude to záležet i na tom, jaké budou podmínky pro stavbu,“ uvedl primátor Jiří Korec.



„Počítáme s tím, že se bude na novém tržišti prodávat výhradně sortiment farmářských trhů. Chceme, aby tam byly prvopěstitelé a prvovýrobci, aby tam byly kvalitní potraviny, nejlépe z našeho regionu. Nechceme, aby se tam přeprodávaly potraviny ze supermarketů,“ doplnil.

Město už podepsalo klíčovou dohodu se dvěma vlastníky stánků Věrou Fryštackou a Ladislavem Nesrstou, s nimiž nemohlo řadu let najít společnou řeč.



Dohoda byla téměř před podpisem loni, pak ale úřad vydal stavební povolení veřejnou vyhláškou, aniž by majitelé dostali vyrozumění do ruky, a ti se proti němu odvolali. Když s odvoláním neuspěli na krajském úřadě, podali proti němu žaloby.

Soud žalobám přiznal před koncem loňského roku odkladný účinek, takže zakázal tržiště rekonstruovat, dokud v případu nerozhodne. To přípravu města zabrzdilo. V dubnu pak soud žaloby zamítl.



„Žaloby se zamítají, zatím není vyhotoveno odůvodnění rozhodnutí, pouze protokol,“ uvedla mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belkovová.

Pak následovala dohoda města s majiteli. Ti opraví své stánky za své peníze a podle svého návrhu, který už mají nachystaný, ale může ještě doznat změn.



Jedním z důvodů jejich odvolání bylo to, že netušili, jak budou jejich stánky napojeny na inženýrské sítě. To se podle Korce podařilo vyřešit tak, že sítě budou přivedeny na městský pozemek do šachty mezi stánky, do ní se pak přívody ke stánkům napojí.

„Dohoda vázla na více bodech, například i na ušlém zisku kvůli nemožnosti provozování stánků po dobu rekonstrukce. Byla tam i značná nedůvěra vlastníků vůči městu. Chápu, že hájili své zájmy, my jsme jim zase vysvětlili, že některé věci nemůžeme udělat,“ podotkl Korec. „Dohoda s vlastníky bude zveřejněna v registru smluv,“ doplnil.

Majitelé stánků si pochvalují především přístup primátora, který se do jednání vložil teprve před pár měsíci, když se jeho kolegům dohodu dojednat nepovedlo.

Smlouvu chtějí podepsat na konci léta

„Po jedenácti letech se objevil někdo, kdo jednal věcně a korektně. Jsme rádi, že můžeme rekonstrukci po dvaceti letech naší snahy realizovat podle našeho návrhu, který odsouhlasila i rada města Zlína, za což jsme rádi,“ reagovala Fryštacká. „Dohoda je postavena na vzájemné důvěře a věříme, že nebude zklamána,“ doplnila.

„Domluvili jsme se na připojení kanalizace a dalších sítí, což byl základní problém,“ podotkl Nesrsta. Majitelé stánků se mohli proti zamítnutí žaloby soudem odvolat, ale i s ohledem na dohodu s městem to neudělali.

Magistrát chtěl s rekonstrukcí začít letos v květnu. Když ale soud přiznal žalobám odkladný účinek, pozastavil tím platnost stavebního povolení. Město proto čekalo s výběrovým řízením na dodavatele, které vypsalo teprve teď.

Smlouva se stavební firmou by měla být podepsána na přelomu srpna a září. Poté se práce rozjedou. Předcházet jim ještě bude archeologický průzkum. Tržiště leží v těsném sousedství zámeckého parku, pátrání po zajímavých nálezech by tak nemuselo být marné.

Návrh na proměnu tržiště Pod Kaštany počítá s více než 100 prodejními místy na více než 900 metrech čtverečních plochy. U nových stolků mají být rozvody vody a elektrické zásuvky, takže prodejci budou moci nabízet i sýry nebo uzeniny.



Stánky také půjde zastřešit. Pod střechou na jedné straně tržiště budou volná místa, kde se má dát prodávat na zemi nebo v dřevěných stáncích.