Zlín dostaví po 100 letech radnici. Opozici se nelíbí načasování před volbami

Radní dosud nevěděli, zda na přestavbu budovy budou peníze. Střednědobý plán jim ukázal, že to městský rozpočet zvládne. Stavět chtějí do komunálních voleb na začátku října. Opozice záměr nezpochybňuje, ale kritizuje jeho načasování.
„Rozhodli jsme, že se do toho pustíme,“ potvrdil primátor Jiří Korec (ANO). „Když to půjde dobře, na konci dubna vyhlásíme soutěž na zhotovitele a v červenci můžeme podepsat smlouvu. Pak budeme mít tři měsíce na zahájení.“
Pokud se soutěž zkomplikuje, termíny se odloží. Město má od loňska stavební povolení. Když vybere firmu, nic mu nebrání. Radní se na záměru jednomyslně dohodli, ačkoliv ho ještě neschválili usnesením.
Město ušetří na pronájmech za úředníky
„Pro město je to důležitá akce, protože jde o dostavbu radnice po sto letech,“ míní náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci majetek města. „V přízemí budou přepážková pracoviště, bistro, dále pak nové zasedací místnosti, kancelářské prostory, vyhlídková terasa. Přinese to spoustu pozitivních aspektů pro oživení centra města,“ věří.
Budova, v jejímž přízemí bylo bistro Minutka a nahoře kanceláře, bude celá sloužit úřadu. Podle radních z toho budou mít prospěch i občané, neboť se zvýší komfort služeb. Město navíc ušetří, protože úředníky má i v pronájmech. Ročně ho to stojí 1,8 milionu korun.
Navíc se technický stav budovy zhoršuje. Podle statika by ji město muselo letos zajistit, případně zbourat. Zabezpečení sousedních domů by pak stálo 40 milionů korun. Proto je podle radních lepší investovat přes 200 milionů korun do nového objektu.
„Budeme to řešit z rozpočtu města, který je opřený o úvěry, což není nic špatného,“ nastínil Korec. „Kdybychom jen šetřili, tak by byla otázka, kolik bychom toho udělali.“
Ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS) mluví o ekonomickém přínosu pro magistrát, který má kanceláře na pěti místech Zlína. Některé agendy se pak můžou odstěhovat. „Úřad bude ve svých kancelářích, což je u státní správy vhodné. Vytvoří se tak i odpovídající prostory pro město,“ naznačil Chalánek.
Opozice souhlasí, ale má výhrady
I radní z dalších stran se záměrem souhlasí, byť s výhradami. „Není to naše hlavní priorita, ale z hlediska provozu úřadu dává smysl,“ řekl radní Jiří Robenek (Piráti).
„Záměr by nedostal zelenou, pokud by nebyl stav budovy tak špatný, že by se buď musela nařídit její demolice, nebo by se ohradila část náměstí, což by nebylo fajn,“ uvedl radní Vojtěch Volf (KDU-ČSL).
Současně vypočítal další projekty, které město má před sebou. Kromě Velkého kina za 600 milionů korun také proměnu sadu Svobody, opravu Městského divadla a velké dopravní akce. To vše spolkne stovky milionů korun.
Opozice projekt příliš nezpochybňuje. „Náměstí tím získá nový rozměr. Můžou se také ušetřit peníze, které město platí za pronajímané prostory,“ reagoval zastupitel Pavel Simkovič (STAN).
„Víme, že budova je ve špatném stavu a jde o dlouhodobě neřešený problém, se kterým je potřeba něco dělat,“ uvedl zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21).
Oba ale poukazují na blížící se komunální volby, před nimiž chce koalice stavbu začínat.
„Pokud se utratí více peněz právě teď, naznačuje to snahu realizovat projekty, na které je dobře vidět. S ohledem na blížící se komunální volby je to však pochopitelné,“ uvažuje Dudák.
„Možná, že kdyby byly volby každé dva roky, vybudovalo by se toho ve městě více a rychleji,“ připojil se Simkovič.
Počátky radnice sahají do 16. století
Investice do budovy má i svůj architektonický a historický rozměr. Její současná podoba vznikla podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury před přibližně sto lety. Původní objekt je ještě starší, jeho počátky sahají do 16. století. Původní jsou klenuté sklepy, které radnice musí zachovat. Požadují to památkáři.
Chtějí také, aby nadzemní část nové budovy respektovala hmotu, výšku a členění fasády té současné. Její návrh vzešel ze soutěže.
Podle Brady tehdejší baťovské vedení na stavbách šetřilo, proto je ve špatném stavu i budova číslo 15, která k radnici přiléhá z druhé strany. Také ta půjde k zemi. Volným prostorem po ní by se měla technika dostávat k budově číslo 10, takže stavební činností nebude tolik dotčené náměstí Míru. Výstavba potrvá přibližně dva roky. Prozatím půjde o první etapu.
Druhá spočívá v přístavbě další budovy ve dvorní části radnice. Byly by v ní opět hlavně kanceláře, stejně jako v náhradě budovy 15, která by byla třetí etapou.
3. srpna 2023