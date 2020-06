Zlín chce dokončit obnovu podchodu, koupil první zchátralý obchůdek

Rekonstrukce podchodu u náměstí Práce v centru Zlína z roku 2014 dodnes vyvolává kritiku, a i proto se magistrát snaží o její dokončení.

Zlínští radní se tehdy nedohodli s majiteli na obnově obchodů a podchod tak zůstal více méně nedodělaný. Dnes však město vlastní už dva krámky s tím, že by chtělo postupně získat všechny, které tam jsou, a pak proměnit tvář podchodu.

Naposledy zastupitelé schválili nákup obchodu od podnikatele Vladimíra Stuchlíka, jenž tam provozoval zlatnictví, ale už delší dobu měl zavřeno.

„Chceme celý prostor podchodu zkultivovat, zrekonstruovat a dát ho do pořádku,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada (ANO), jenž má na starosti majetek a rozvojové plochy.

Obchodníci si postavili krámky na pozemcích města už v 90. letech s tím, že měli nájem za velmi výhodných podmínek na dobu padesáti let.

Radní chtěli při přestavbě podchodu staré konstrukce zbourat, postavit nové podle návrhu architekta a ty jim potom zpětně pronajmout. S tím však vlastníci nesouhlasili a požadovali finanční kompenzace, na což radnice nepřistoupila.

Teď je situace jiná a městu se zatím daří uzavírat jednotlivé dohody s majiteli.

„Vlastníci s námi mohou bojovat a třeba se i soudit, nebo najdeme společnou cestu. Chtěli bychom jejich stánky férově ocenit podle znaleckého posudku a dát jim možnost, aby je prodali za odpovídající cenu. Přistupujeme k nim jako k partnerům, i když bychom mohli jít i negativní cestou. Osobně jsem ale vždy pro cestu dohody,“ poznamenal náměstek Brada.

Stuchlík provozuje zlatnictví i na třídě Tomáše Bati u náměstí Míru, takže na stánku v podchodu není existenčně závislý. Dohodu s městem odmítá blíže komentovat.

Zlínský magistrát už dříve koupil krajní stánek směrem k náměstí Práce, který vlastnila firma Infoservis, jež spadla do insolvence.

Kdy začnou stavební práce, zatím nelze odhadovat

Změny by se mohla dočkat také betonová stěna, která vznikla na protější straně obchodů v rámci zmíněné opravy. Město uvažuje o vypsání designérské soutěže na její využití.

„Stavba je bohužel do dnešních dnů vnímaná kontroverzně. Kdyby se stánky dokončily a vhodně se upravila protilehlá stěna, lidé by mohli zase vnímat podchod pozitivně. Ožil by a nebyl by tím temným místem jako dnes,“ řekl Brada.

Radnice by ráda vykoupila ještě další čtyři stánky včetně nevzhledné „věžičky“ nedaleko vstupu do průmyslového areálu. S jejími majiteli o tom jedná. Zatím ale nelze odhadnout, kdy by mohla získat všechny stánky a zahájit stavební práce.

„Vše bude záviset od jednání s ostatními majiteli stánků,“ podotkl Brada.

Musí však přitom brát v potaz fakt, že do podchodu zatéká a podle dřívějšího vyjádření odborníků bude nutná oprava izolace z horní části, kudy vedou dva hlavní silniční průtahy městem.

„Nedokážu si představit, že postavíme nové stánky, do kterých bude zatékat. Pokud se ukáže, že zásah proti zatékání je nezbytný, bude se muset udělat před proměnou stánků,“ naznačil Brada.

Proti úpravám se nestaví ani autor přestavby podchodu, zlínský architekt Pavel Chládek. „Když bude příležitost, rád bych podchod dodělal. Pokud se situace změní, budeme na to reagovat,“ uvedl před nedávnem. Nevadilo by mu ani oživení betonové stěny v podání umělců.

Se změnami souhlasí i opoziční zastupitelé a někteří navrhují nové využití stánků. „Na této významné spojnici musí najít své místo informační centrum, nabídka služeb dopravního podniku, strážní stanoviště městské policie i půjčovna městských kol,“ navrhl zastupitel Ivo Mitáček (Rozhýbejme Zlín).

Podchodem u náměstí Práce ještě v dobách existence státního podniku Svit každý den mířily do fabriky a z ní tisíce zaměstnanců, jednalo se o zřejmě nejfrekventovanější místo ve městě. I dnes jde o prostor, kudy prochází hodně lidí.