Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

  12:46,  aktualizováno  12:46
Zlínský dopravní podnik testuje v prvních pěti vozech palubní systémy řízení, které komunikují s nově upravenými křižovatkami ve městě. Ty mají díky novým řadičům s umělou inteligencí dávat trolejbusům a autobusům městské hromadné dopravy přednostně zelenou.
Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na...
Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na budově divadla (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Moderní systém inteligentních křižovatek zásadně promění plynulost dopravy v našem městě. Jedním z klíčových přínosů je právě mnohem efektivnější synchronizace s vozidly MHD,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Spoje zatím komunikují pouze s křižovatkami u Baťovy vily a Kongresového centra. Předávají jim informace o své rychlosti i vzdálenosti a z nich inteligentní systém řízení nastaví zelenou na semaforu tak, aby nečekaly.

Současný testovací režim potrvá několik týdnů. Jakmile budou palubní řídicí systémy ve spolupráci s výrobcem odladěné, budou nainstalovány do dalších vozů trolejbusů a autobusů.

„Zároveň dojde k osazení všech vozů novými digitálními vysílačkami určenými nejen pro hlasovou komunikaci s dispečinkem, ale i pro automatický přenos základních informací o poloze a stavu z vozidel,“ podotkl správce informačních systémů dopravního podniku Zbyněk Ondryáš.

Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO) zařízení nakoupila za 35,5 milionu korun, přes 30 milionů dostala z dotací.

Doprava bude plynulejší

Klíčové křižovatky zmodernizují také v sousedních Otrokovicích, které DSZO spoluvlastní.

„Každé opatření, které přispěje k plynulosti provozu a většímu komfortu cestujících, vnímáme jako krok správným směrem. Věříme, že po modernizaci křižovatek přinese tento systém konkrétní přínosy i v Otrokovicích,“ zmínila starostka Hana Večerková.

Nový řídicí systém ve Zlíně instaluje společnost Cross. Podle jejích odhadů by každá linka MHD mohla ušetřit díky preferencím až minutu a půl. Vozy integrovaného záchranného systému budou mít na křižovatkách absolutní přednost. Zlínský kraj proto pořídil nové palubní zařízení do prvních šestnácti vozů rychlé pomoci.

„Časová úspora může být v řádu pět až deset vteřin na každou velkou křižovatku, kam by se naše auto v dopravní špičce dostalo za čekající auta,“ odhadl ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jan Šebek Cholewa.

Čas na cestách by se měl zkrátit i běžným řidičům. Doprava by měla být ve Zlíně celkově plynulejší.

„Nebude to revoluce, počítáme spíše s evolucí. Zřejmě nikdy nenastane ideální stav, že by se v centru Zlína netvořily kolony,“ vzkázal zástupce firmy Cross Ivo Gajdošík, který má tuto zakázku na starost. „Podmínky jsou ve Zlíně bohužel velmi omezené.“

Celkem se ve městě promění 45 křižovatek a celý systém bude spuštěn do konce letošního roku. Jeho součástí bude také dispečink.

