Zlínští radní chtějí přidat miliony periferiím, zatím však nevědí kolik

Čím více obyvatel, tím jsou příjmy vyšší. Proto si žádné město nepřeje, aby se zmenšovalo. Od Zlína se jako poslední v roce 2008 odtrhly Želechovice. „Když jsme byli pod Zlínem, tak jsme nemohli o investicích rozhodovat. Peníze končily tam, kde to chtělo vedení města,“ zmínil před časem bývalý dlouholetý starosta Želechovic Michal Špendlík.

Potom Zlín udělal zásadní kroky, zřídil komise v okrajových částech, jako jsou Jaroslavice, Louky, Malenovice, Prštné, Lužkovice, Kostelec či Štípa, a začal do nich posílat peníze – 25 milionů korun ročně.

A v aktuálním volebním období, které skončí v roce 2026, by chtěl tuto částku ještě navýšit. Rovněž městská rada to má v programovém prohlášení a většina stran, jež uspěly v loňských komunálních volbách, to uváděla také ve svých programech.

„Částka se dlouho nezvyšovala. Víme o požadavku místních částí, napřed to ale spočítáme, teprve pak zveřejníme. Řešíme různé varianty,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO). „Shoda v koalici je na tom, že bychom finance do místních částí chtěli navýšit, ale zatím nemáme shodu, jakým způsobem to udělat. Předpokládám, že během první poloviny letošního roku to budeme mít vyřešené,“ nastínil.

Zastupitelé minulý týden schválili pro letošek místním částem opět 25 milionů. Jedna z možností je, že se tato částka navýší. Nebo zůstane stejná a město bude jednotlivým místním částem přispívat na větší investice, které si nedokážou zaplatit z přidělených peněz.

Takto vznikl například kruhový objezd před školou ve Štípě a příští rok by se mohl začít stavět chodník i s kanalizací ze Štípy do sousední Velíkové, což bude stát desítky milionů.

„Zdejší komise místní části šetřila a vyčlenila na to čtyři miliony korun, aby se na tom také podílela. Bude ale třeba žádat i o dotace,“ upřesnila náměstkyně primátora Jana Bazelová (ANO), která má místní části v kompetenci a je členkou štípské komise. Odstředivé tendence zlínských periferií zatím neregistruje. I tak plánuje setkání s předsedy komisí.

Většina částí žádá finance do dopravy

Komise místních částí určují priority a na ty dražší jim přispívá z rozpočtu město. Každá dostává částku podle počtu obyvatel, na hlavu jde něco přes tisíc korun.

Přímo z rozpočtu se podporují akce i jinde, kde by na ně komise neměly dost peněz. Například na Mladcové dokončují chodník ke hřbitovu, po čemž tamní obyvatelé dlouho volali. V Jaroslavicích zase chtějí rozšířit cestu kvůli domu, který do ní zasahuje. Na Kudlově město koupilo objekt, ve kterém vznikne víceúčelový sál.

Průběžně se mění také dětská hřiště a veřejná prostranství. Město má v programovém prohlášení úpravy skateparku v Bartošově čtvrti. To vše stojí a bude stát desítky milionů korun.

„Většina požadavků místních částí se týká oblasti dopravy a cena takových investic výrazně přesahuje roční finanční příděl komisí místních částí,“ poznamenal ekonomický náměstek Miroslav Chalánek (ODS).

Přiklání se spíše k dofinancování jednotlivých investic tak, aby to bylo vůči všem místním částem spravedlivé.

Navýší se možná i rozpočet Tvoříme Zlín

Ročně by podle něho mohlo jít o navýšení v řádech desítek milionů korun. Záležet však bude i na tom, jaké bude mít město příjmy, zejména daňové. Musí totiž aktuálně investovat do provozu mnohem více než dříve, hlavně kvůli drahým energiím.

Zkrátka by ale neměl přijít ani vnitřní Zlín, do něho patří i největší sídliště Jižní Svahy, kde žije téměř 30 tisíc lidí. Město každoročně v rámci výzvy Tvoříme Zlín rozděluje 5 milionů korun na nápady obyvatel z vnitřní části. I tato částka by se měla navýšit. Ale také není jasné o kolik. Město chce na zkoušku zavést i to, že v úřadovnách těchto částí bude od března kromě úředníka také tamní zastupitel města.

„Měl by tam zjišťovat potřeby lokality a vyvíjet aktivity na posílení komunitního života. Zatím jsme na to peníze nedávali, ale pokud by třeba na Jižních Svazích byla nějaká akce, finančně bychom se na ní mohli podílet,“ nastínil Chalánek. „Chceme vědět, jaký bude zájem z jedné i druhé strany,“ doplnil.

Město v minulém období uvažovalo o tom, že by na Jižních Svazích a na Letné mohly vzniknout místní části, podobné těm okrajovým, aby si lidé mohli sami určovat, kam chtějí investovat. Nakonec k tomu nepřistoupilo. Zůstávají tam pouze úřadovny.