Muž po hádce ve Zlíně zaútočil mačetou, za pokus o vraždu mu hrozí 18 let

13:46, aktualizováno 14:20

Spor dvou kolegů v areálu jedné ze zlínských firem skončil ve středu pokusem o vraždu. Dvaatřicetiletý agresor tam po předchozí slovní rozepři vytáhl na svého soka mačetu, bodl jej do břicha a poranil na ruce. Bezprostředně poté útočníka zadrželi a obvinili policisté. Hrozí mu až 18 let vězení, soud ho poslal do vazby.