Koalice ve Zlíně uzavřela před volbami nezvyklý pakt o neútočení

Blíží se krajské volby, v nichž bude jedním ze žhavých témat stavba nové zlínské nemocnice. Současně se budou konat na podzim ve Zlíně i senátní volby.

Zlínská koalice na radnici v této souvislosti uzavřela nezvyklý dodatek ke koaliční smlouvě, v němž se mimo jiné její členové zavazují k tomu, že nebudou krajská, případně celostátní témata přenášet na město, vyvarují se v kampaních osobních útoků a také politizování.



Dodatek vznikl měsíc po únorové návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Zlíně.

Ta měla ještě dohru – proti jeho původnímu tvrzení, že na obnovu Památníku Tomáše Bati zajistil 60 milionů korun, se ohradil náměstek zlínského primátora Miroslav Adámek (STAN). Vzkázal mu, ať se za to omluví, protože stát poslal jen 30 milionů.

„Nevnímám to jako ochranu premiéra,“ řekl primátor Jiří Korec (ANO). „Považoval jsem za vhodné uzavřít dodatek v tom smyslu, že nebudeme přenášet spory a kauzy z vyšší úrovně na městskou a ohrožovat do budoucna práci této koalice. Zlín čekají důležité projekty,“ upřesnil.

Přestřelka s Babišem

Babiš na Adámkovu kritiku v náznacích reagoval tak, že by stát nemusel městu poslat peníze na projekty, které chystá: přestavbu zimního stadionu a rekonstrukci Velkého kina. Obě investice budou dohromady stát asi 700 milionů, a pokud město nezíská dostatek dotací, bude muset sáhnout po úvěru.

S dodatkem přišel Korec a shodli se na něm i koaliční partneři, někteří přišli s vlastními doplňky. Podepsali ho kromě hnutí STAN ještě zástupci KDU-ČSL, ODS a Pirátů. V dodatku je mimo jiné uvedeno, že se „vyvarují zbytečného politizování a přenášení kauz z celorepublikové, krajské či jiné úrovně“.

Babiš si v únoru ve Zlíně pohlédl zimní stadion a přísun peněz na jeho obnovu přislíbil. Po rozepři s Adámkem rétoriku změnil. Náměstek primátora na Facebooku napsal, že si bude Babiš chtít přivlastnit právě i chystanou opravu zimního stadionu, případně Velkého kina.

„Budete se hlásit ke všemu, co se daří a podaří. Ale my Zlíňané víme své,“ napsal Adámek. V podobném duchu reagoval i zlínský STAN.

Babiš na Twitteru na Adámka zareagoval: „A když už píše o dalších projektech, tak jsem velice rád, že pan náměstek slibuje Zlíňanům rekonstrukci stadionu a kina bez pomoci státu.“

Podle Korce to neznamená, že peníze do Zlína nepřijdou, byť ani předtím nebylo jisté, zda je město získá. „Nemyslím si, že bychom na základě toho měli přijít o finance. Současně si ale taky nemyslím, že to bylo vhodné,“ míní Korec.

Nechtějí zbytečné potíže

Obává se, že by podobné rozpory mohly komplikovat vyjednávání o dotacích na ministerstvech, když potřeba vynaložit „maximální úsilí pro získání externích zdrojů k financování městských projektů“ je dalším z pěti bodů dodatku koaliční smlouvy.

Ani další strany a hnutí koalice neměly s uzavřením dodatku, jenž není příliš obvyklý, větší potíže. „I když jsme v tomto z hlediska politické praxe v republice spíše výjimeční, nemám problém s tím, že nebudeme komentovat celostátní politiku, která je stejně jen bída a zmar,“ naznačil náměstek primátora Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Další bod dodatku zní takto: V případě, že kdokoli z koaličních partnerů dospěje k závěru, že některý aktuální problém je zásadní pro další rozvoj a řízení statutárního města Zlína, má tento koaliční partner právo svolat k danému problému koaliční schůzku.

Pokud by se tedy situace opakovala a Adámek by chtěl opět korigovat Babiše, měl by to teď složitější? „Měl by se nad to povznést, nebo bychom si to měli nejdříve vyříkat mezi sebou v koalici,“ uvažuje Dufek. Radní za STAN Pavel Simkovič si nemyslí, že by dodatek řešil právě tuto situaci. Vnímá ho především jako opatření, které směřuje k blížícím se volbám.

„Podobná vyjádření dodatek neomezuje, navíc se památník týkal města. Jde o to, že se blíží volby, a my souhlasíme s tím, aby se na město nepřetahovala témata odjinud,“ míní Simkovič.

„A pokud by to, že se proti premiérovi ohradí náměstek Adámek, potažmo STAN, mělo způsobit, že stát bude jinak přistupovat k hodnocení dotací, tak to si nechci ani představovat,“ doplnil.

Adámek už dříve nechtěl rozepři s Babišem komentovat. „Vzhledem k tomu, že nás čekají zásadní volby, považuji zpřesnění a vyjasnění spolupráce koalice za dobré,“ řekl radní Miroslav Chalánek (ODS).

„Bod o získávání dotací se u nás setkal s pozitivním ohlasem. Čím víc získáme externích zdrojů, tím lépe to bude pro městskou kasu,“ podotkl radní Jiří Jaroš (Piráti). Jedním z bodů dodatku je, že se politici koalice „v průběhu koaliční spolupráce i v rámci volebních kampaní zdrží osobních útoků a hodnocení osobního charakteru“.