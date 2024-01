Co mi jde a kam na střední? Osmáci ve Zlíně budou hledat silné stránky

Tým kariérových poradců a dalších odborníků se začne už brzy opakovaně setkávat s žáky v třiceti osmých třídách ve všech třinácti základních školách ve městě.

Pomocí testů, dotazníků a dalších metod přivedou školáky k poznání vlastních schopností, talentů a silných stránek a nabídnou možnosti dalšího studia.

„Většinou se u dětí podíváme na známky a podle toho řešíme, kam na střední školu. Ale známky nemusejí podávat celý obraz jejich osobnosti,“ naznačila náměstkyně zlínského primátora pro školství Martina Hladíková. „V tomto projektu by děti měly mít dost času a prostoru na to, aby se projevily a odhalily. Aby se například ukázalo, že i když je někdo trojkař, tak dokáže velmi dobře používat selský rozum nebo má velmi dobré manažerské schopnosti,“ vysvětlila.

Projekt vznikl ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem a právě zde se aktuálně sestavuje tým kariérových poradců a poradkyň, kteří budou za žáky dojíždět.

Projekt pomůže výchovným poradcům

Mělo by jít o tři bloky vždy v délce dvou vyučovacích hodin, součástí bude také setkání s rodiči, aby věděli, co jejich děti čeká a kam se vlastně pracovní trh bude v dalších letech ubírat. Jedna ze škol bude mít setkávání ještě hlubší a rozložené do několika týdnů.

„Ve věku čtrnácti let děti mnohdy vůbec netuší, co by je bavilo. Nevědí, jak to mají zjistit. Často ani rodiče nevědí, jak se jich mají ptát, jak se mají dopátrat silných stránek svých dětí. To není jejich chyba, prostě je to jen nikdo neučil,“ upozornila Věra Stojar, zlínská kariérová poradkyně, která se na projektu podílí a také několik let vzdělávala školní poradce v kraji.

Výchovní nebo kariéroví poradci jsou dnes na všech základních školách. Někteří s dětmi ve vyšším ročníku udělají jeden profesní test, nabídnou výběr středních škol v kraji a informují je o přijímacích zkouškách a vyplnění přihlášek na školy. Někteří se v oboru vzdělávají a s dětmi pracují víc, častěji a efektivněji. Nový projekt chce možnosti ještě více rozšířit.

„Je důležité, aby děti poznaly své dobré předpoklady, zjistily, co je vlastně baví. A zároveň, aby nejen teoreticky věděly, co dělá lékař, ale hlavně co jeho práce skutečně obnáší, jak v praxi skutečně vypadá jeho den. Protože o tom mohou mít velmi zkreslené představy a pak z toho mohou být rozčarované,“ doplnila Hladíková.

Děti se podceňují

Kariéroví poradci mohou u dětí probudit i někdy netušené schopnosti. „Nám třeba v testech vychází, že osmdesát procent dětí se podhodnocuje. Nosí trojky, čtyřky, klidně by zvládly mít lepší známky, ale třeba proto, že v rodině není vzdělání důležité, tak je nemají. A právě tento projekt může jim i rodičům ukázat jejich nové možnosti. Protože oni často nevědí, jakou školu zvolit, neznají nové trendy a neorientují se na trhu práce,“ přiblížila poradkyně Eva Cablíková ze zlínské ZŠ Komenského II.

Kariéroví poradci budou mít během projektu na děti více času. Pomocí různých metod jim pomohou zjistit jejich silné a slabé stránky a společně odhalí, co je pro ně důležité a jak s tím mají pracovat

Další odborníci pak nabídnou možnosti, jak to všechno uplatnit, a provedou je profesemi tak, aby jejich představa byla jasnější a realističtější. K tomu pomůže také virtuální realita, díky které se někteří žáci podívají přímo na profesi vygenerovanou podle jejich schopností. S 3D brýlemi pak mohou strávit několik hodin s vybraným specialistou, a tak zjistit, co skutečně znamená práce zdravotní sestry, zámečníka, průmyslového inženýra nebo třeba fyzioterapeuta.

A nepůjde o profese, které v regionu neexistují, nemají uplatnění nebo budoucnost. Naopak v nabídce bude třicítka Top profesí pro rozvoj Zlínského kraje, které dala dohromady Krajská hospodářská komora. Patří mezi ně třeba analytik, gumař, IT specialista, strojní inženýr nebo farmář.

„Proto bude součástí projektu také konference pro rodiče. Aby věděli, co s dětmi budeme dělat, a také jim představíme trendy a řekneme, jaké schopnosti a dovednosti budou v budoucnu důležité,“ upřesnila Stojar.