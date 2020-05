Poslední díl divadelní baťovské trilogie se odkládá na neurčito

„Poprask na laguně určitě nazkoušíme a odpremiérujeme, ale kdy to bude, to zatím nevím. Rovněž diváci nepřijdou o životní příběh Tomáše Bati juniora. Inscenaci připravujeme do prostor Památníku Tomáše Bati, jen posuneme její termín. Stane se součástí oslav 700 let od první písemné zmínky o Zlíně,“ ujistil ředitel zlínského divadla Petr Michálek.

„Současné podmínky k otevření divadla jsou tak nejasné, že neuvažujeme o hraní v květnu ani červnu,“ dodal.

Výročí městských oslav připadá na rok 2022. Koronavirus tak zasáhne do následující divadelní sezony a ovlivní její dramaturgický plán. Jisté je, že diváci letos nenavštíví ani festival Setkání-Stretnutie, který se koná každoročně v květnu.



Podobně jsou na tom také divadelníci v Uherském Hradišti. Rozezkoušeny mají nyní dvě hry – Prokletí nefritového škorpiona a Deskový statek. Herci měli začít zkoušet další inscenaci, Hraj komedii, jejímž autorem je Karel Steigerwald.

„U prvních dvou posuneme termín premiéry, předpokládáme, že do září. Hru Karla Steigerwalda nebudeme možná dávat vůbec, možná ji přesuneme na jindy. Absolutně určující je, kdy budeme moci začít hrát,“ poznamenal herec a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník.

V Hradišti doufají, že alespoň podzimní premiéru muzikálu Jesus Christ Superstar odehrají podle plánu.

Filharmonie zvažuje možnost open air koncertů

Některé neodehrané koncerty už se podařilo přeložit Filharmonii Bohuslava Martinů. V červnu počítají hudebníci s tím, že nahradí některé z nich, mimo jiné i operní program z března, v němž má vystoupit vycházející hvězda evropského nebe, tenorista Petr Nekoranec, sólista Stuttgartské opery.

„Je samozřejmě těžké cokoliv plánovat, když nevíme, kdy budeme moci začít hrát. Zůstává nám několik abonentních koncertů a festival Talentinum. Rádi bychom vše v červenci a srpnu odehráli,“ uvedl ředitel orchestru Josef Němý.

„Zvažujeme také, že bychom některé koncerty nahradili formou open air. Rozhodně nechceme zasahovat do nové sezony, která už je dramaturgicky vystavěná a má svoji logiku,“ doplnil ředitel.

Zájemci, kteří se těšili na výstavy v krajské galerii, o ně nepřijdou. Vedení plánuje jejich prodloužení podle toho, jak se bude vyvíjet další situace.



„Nepočítáme s tím, že bychom něco úplně rušili, vše je již do určité míry připraveno, na všem byla odvedena už značná práce, eventualita je zkrácení termínů nebo posun, případně přesun i dalšího roku,“ naznačil ředitel galerie Václav Mílek.

Návštěvníci by se tak měli dočkat i očekávané výstavy flámského a holandského malířství 16.–18. století.