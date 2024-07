Zlín chce být upravenější, útulnější a vstřícnější. Architekti navrhli změny

Kryté lázně se dvěma budovami, v nichž je pětadvacetimetrový a padesátimetrový bazén, ročně navštíví přibližně 400 tisíc lidí. To je nejvíce ze všech zlínských institucí. Okolí lázní se nejen pro ně změní tak, aby bylo útulnější, důstojnější a zároveň praktičtější.

„Okolí lázní mnoho let pouze udržujeme ve stejném stavu. Chtěli jsme tam změnit pár věcí. Lépe zorganizovat chodníky a upravit zeleň tak, aby se zvýraznil význam budov,“ nastínil hlavní zlínský architekt Jindřich Nový.

Autorem budovy s padesátimetrovým bazénem je architekt Jiří Kotásek. Kancelář architekta města (KAM) k ní navrhla nový chodník, který bude tři metry široký a podél něho budou lavičky a alej nových listnatých stromů.

„Chodník stoupá mírně po terénu a pak po třech ramenech schodiště na úroveň vstupní terasy. Tím se zvýrazní význam vstupu,“ přiblížil Nový. „Odstraňujeme stávající schodišťovou věž a místo ní zvětšíme sousední zelený břeh, na který vysázíme více stromů. Stane se z toho pobytová plocha. Přístup do lázní bude jednodušší, už ne tak krkolomný jako dnes.“

Vstupní prostor se rozšíří a podle Nového tím hlavní budova získá na důstojnosti. Přibudou zde stojany na kola i cykloboxy. Nebude chybět bezbariérový přístup po chodníku, který bude smíšený s cyklostezkou a vede podél ulic Hradská a Růmy. V ulici Růmy budou navíc tři parkovací stání.

Pokud jde o spodní a starší budovu, v níž je pětadvacetimetrový bazén, navrhl ji baťovský architekt Vladimír Karfík. Patří k významným zlínským stavbám. Z prostoru před ní se odstraní stromy a vysadí nové v pravidelném rastru, v němž je navržena i budova. To by mělo zvýraznit její architekturu. Chodník, který k ní vede, se rozšíří a má se změnit v krátkou promenádu s lavičkami. Také tato úprava bude zvýrazňovat symetrii, již ctil autor budovy.

Vesnická náves na Cigánově

Dnes poměrně neutěšená část Cigánov by se měla po úpravách více podobat vesnické návsi, jejímž centrem bude nadále socha svatého Antonína, která je kulturní památkou. Zelený prostor, na němž stojí, se rozšíří, částečně zpevní, nainstalují se na něm lavičky, vysází několik stromů.

Vizualizace možné budoucí podoby části Cigánov se sochou sv. Antonína. (květen 2024)

„Jedná se o revitalizaci celého prostoru, který by měl být kvalitnější,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek města i územní plánování. Aby se prostor kolem sochy mohl rozšířit, posune se tamní cesta. Trochu se upraví a přemístí také parkoviště a místo pro popelnice, které je dnes nešťastně poblíž trolejbusové zastávky.

„Celý prostor Cigánova bude trochu zvýšený a bude tam maximální povolená rychlost třicet kilometrů za hodinu. Tím vznikne klidnější režim, v němž nejsou preferována auta, ale spíše chodci,“ poznamenal Nový.

Hřiště na Sokolské pro všechny generace

Město chce také obnovit rozpadající se hřiště v Sokolské ulici. „Je uzavřené plotem a navržené co nejdál od bytového domu tak, aby ho mohly využívat všechny věkové skupiny. Zeď, která odděluje hřiště od křižovatky, tam zůstává a je trochu zvýšená. Zevnitř jsou nové dva schody, takže to připomíná malý amfiteátr,“ nastínil Nový.

Pro nejmenší děti tam bude například skluzavka s pískovištěm, pro starší houpadla, pro ještě dospělejší zpevněný prostor pro tanec či jógu, pro seniory jim určené cvičicí prvky. Posezení je pro všechny.

Proměna jednotlivých částí hřiště na Sokolské ulici ve Zlíně.

V parčíku Edvarda Beneše zmizí keřové patro, takže do něho bude vidět i ze sousední Dlouhé ulice. Nová tam bude zpevněná plocha s betonovými lavicemi. „Park je dnes zapomenutý a uživatelsky nepříliš příjemný a bezpečný. Předpokládám, že když se vyčistí a prosvětlí, tak ho lidé opět objeví,“ věří Nový.

Úpravy psí loučky přes cestu budou ještě jednodušší. Protne ji nová stezka, která se uprostřed rozšíří a přibude u ní lavice pro posezení. „Za jejími zády vyroste mírný val, který oddělí park od cesty na nábřeží. Vzešlo to i z požadavků lidí, kteří si tam při venčení psů chtějí sednout,“ upřesnil Nový.

U všech návrhů se KAM ptala rovněž obyvatel města, rozesílala jim dotazníky do schránek, umístila je i u vstupu do lázní nebo na internetu. Také nápady lidí architekti zohlednili. Na zpracované studie by se mělo navázat projektem, jenž by se měl uskutečnit v letech 2026 či 2027. Většinu nákladů by měly pokrýt dotace z Evropské unie.

„Chceme využít dotační peníze na revitalizaci zeleně a veřejných prostranství města. Ve spolupráci s Kanceláří architekta města Zlína jsme vytipovali vhodná místa, která úpravu nejvíc potřebují,“ dodal náměstek Brada.