Černých skládek ve Zlíně přibývá, najít viníka je přitom skoro nemožné

„Někdo zřejmě prováděl stavební úpravy. A místo toho, aby odpad odvezl do sběrného dvora, který je nedaleko, tak ho vysypal do lesa. Je to pro nás nepochopitelné,“ uvedl zástupce ředitele strážníků Pavel Janík.



Pokud by šlo o odpad, který sběrné dvory nepřijímají, existuje možnost odvézt ho na skládku Suchý důl u Mladcové.

„To, že někdo naloží pytle odpadem a nechá je u lesní cesty, se občas stává. Ale aby někdo vysypal stavební odpad do lesa, je neobvyklé,“ zmínil Janík.

Menších černých skládek v poslední době ve Zlíně přibývá. Dřevěné desky i stará záchodová mísa ležely nedaleko Vršavy u tamní střelnice. Podle Janíka to může pocházet od stejného „autora“ jako odpad v lese.

A zde jsou některé další případy. Odpad v plastových pytlích byl na okraji Zlína nedaleko fryštácké přehrady. Větší množství elektroodpadu i jiného odpadu se povalovalo na druhém konci města, poblíž cyklostezky do Prštného.

„Pokud se nepodaří zjistit původce černých skládek, půjdou náklady na jejich odstranění na vrub města. Každý původce odpadu se ho přitom může zbavit legální cestou,“ upozornil Janík.

Navíc lidem, kteří černou skládku založí, hrozí poměrně vysoké pokuty. Pokud jde o fyzickou osobu, může zaplatit 50 tisíc korun. V řádech stovek tisíc korun je to v případě právnických osob. Městská policie vyzývá obyvatele, aby zavolali na tísňovou linku 156, pokud někoho přistihnou při vyhazování odpadu na místě, kde je to zakázáno.

Velkoobjemový odpad se hromadí u kontejnerů

Odbor životního prostředí magistrátu loni řešil asi 450 černých skládek, ale neuložil ani jednu pokutu. Důvod? Scházel viník. „Je téměř nemožné dohledat pachatele,“ řekl mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Přitom jde o nemenšící se problém. Lidé nejčastěji vyhazují velkoobjemový odpad, který patří do sběrného dvora. A nedělají to jenom v lese, ale i běžně na ulici u popelnic, což by také neměli.

„Značně přibývá odpadu u kontejnerů, především na sídlištích nebo u kontejnerů na tříděný odpad,“ poznamenal Melzer.